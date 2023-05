28 mag 2023 10:20

COSA C’ERA DIETRO LA BATTUTA DI FIORELLO SUI DUBBI DI AMADEUS PER SANREMO? GIRA VOCE CHE “AMA” (DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL) FOSSE IRRITATO PER LA PRESENZA, DURANTE IL CASTING DEI GIOVANI, DI EMISSARI RAI PREOCCUPATI DI EVITARE IL MOLTIPLICARSI DI PROFILI ALLA ROSA CHEMICAL, IL CANTANTE CHE NELLA SCORSA EDIZIONE HA CANTATO L’AMORE FLUIDO E BACIATO FEDEZ IN EUROVISIONE - FIORELLO CHIARISCE LA BATTUTA SU AMADEUS - IN RAI, DOPO DIVERSI ANNI, TORNA ANCHE MISS ITALIA…