Gelo totale tra Elodie e Emma Marrone al Festival di Sanremo 2023. Le due si sono incontrate nella città dei fiori: la prima era in gara mentre la seconda ha cantato nella serata delle cover e duetti con Lazza. Ma, come racconta il settimanale Chi, le due ex amiche non hanno trascorso del tempo insieme. "Dietro le quinte non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai ma non Elodie", si legge sulla rivista.

Emma Marrone ha conosciuto Elodie Di Patrizi ad Amici e ha deciso subito di supportarla nel suo percorso musicale. È diventata la sua produttrice e ha anche scritto delle canzoni per lei. Poi, ad un certo punto, Elodie ha preferito interrompere questo sodalizio artistico. Una scelta che ha avuto delle ripercussioni anche sul rapporto umano.

Elodie: "Ho deluso Emma Marrone"

"L'ho delusa - ha raccontato la fidanzata di Andrea Iannone in un'intervista - Quando qualcuno fa tanto per te e poi dici 'io voglio fare un'altra cosa'...Io volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose, molto diverso da quello che lei aveva in mente".

