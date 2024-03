COSA SUCCEDEVA NEGLI ANNI ’60? DI TUTTO! - I POOH SI FACEVANO LE CANNE, MINO REITANO CANTAVA NEGLI STRIP CLUB DI AMBURGO, ALLEN GINSBERG SI È PRESENTATO AI BEATLES NUDO E SUONANDO I CIMBALI - BARBARA COSTA: “JOHN LENNON E GEORGE HARRISON E LE RISPETTIVE PRIME MOGLI HANNO PROVATO LA PRIMA VOLTA L’LSD A LORO INSAPUTA INVITATI A CENA DAL LORO DENTISTA CHE GLIELA HA SERVITA DENTRO ZOLLETTE DI ZUCCHERO NEI CAFFÈ CREDENDO FOSSE UN AFRODISIACO PERCHÉ QUESTO DENTISTA VOLEVA FARE UN’ORGIA. VA A FINIRE CHE…” - IL LIBRO "SWINGING 60S"

Barbara Costa per Dagospia

Per i feticisti del genere, è uscito "Swinging 60s", tomone Hoepli godibilissimo e scritto da dio (autori: Dassisti Iossa Gattermayer Cipelletti Guaitamacchi Guarnaccia) dove trovi tutto ma proprio tutto quello che è scoppiato nei 60s a Londra e non solo, e in ogni campo, sessuale, nel modo di fare, e in musica, arte, cinema, libri, moda, ogni cosa che ha fatto stile e storia e, importantissimo!!!, ci trovi pure le droghe (moralisti fuggiteee, tappatevi gli occhi che vi infettate), il contributo che specie le droghe lisergiche hanno dato a menti e vene dei 60s, e a me non pare vero che in questo pall*so 2024 sia stato pubblicato un libro che né condanni né assolvi ma informi! informi! informi!

E in questo volumone ci sta pure un po’ di Italia, e il gossip dei famosi dei 60s, e ci sta ad esempio che:

Pure i Pooh nei 60s si sono fatti le canne, lo firma Roby Facchinetti nella prefazione. O comunque se le è fumate lui.

Mino Reitano cantava negli stessi strip club di Amburgo dove si esibivano i Beatles, ma lui mica lo sapeva che erano i Beatles, lo erano allora solo di nome, erano 4 (anzi 5, c’era ancora Stu) allegri ragazzotti con cui Reitano divideva magri pasti, non so se qualche stripper ma di sicuro no le prellies, cioè le pastiglie di amfe.

Antonioni ha girato "Blow Up", il film simbolo della Swinging London, distribuendo marijuana per rendere più vivaci le scene.

Allen Ginsberg si è presentato ai Beatles nudo, completamente, e suonando i cimbali, e “invitando tutti a unirsi carnalmente”. E Ginsberg è andato in bianco anche coi Beatles.

John Lennon e George Harrison e le rispettive prime mogli hanno provato la prima volta l’LSD a loro insaputa invitati a cena dal loro dentista (???) che gliela ha servita dentro zollette di zucchero nei caffè credendo fosse un afrodisiaco perché questo dentista non voleva far flippare nessuno tantomeno sé stesso bensì voleva fare un’orgia. Va a finire che i due Beatles flippati con le mogli flippate scappano, e Harrison, in orbita totale, “ama tutti”, e pure Lennon.

John Lennon e Yoko Ono s’incontrano la prima volta il 7 novembre 1966 alla Indica Gallery, ma ci sono voluti “2 anni per concludere qualcosa”, ovvero per farsi la prima sc*pata. Ah: l’Indica Gallery prende il nome dalla canapa indica, è confermato.

Appena si fidanza con Lennon, le mostre di Yoko Ono diventano prontamente finanziate da Lennon (capito, la furba?).

Secondo "Time", Sean Connery in 007 “è nient’altro che un grande marshmallow peloso”. E tale convincimento gli è durato anni.

Queste le misure di Marilyn Monroe, sex icona dei 50s: 96-58-91. Queste le misure di Twiggy, sex icona dei 60s: 81-56-81. Marilyn si è suicidata per più di un motivo.

Eric Clapton, passati i 60s a soffrire, nel 1979 finalmente la sua "Layla", la modella Pattie Boyd, se la sposa, però così non gli piace più, e la cornifica alla grande. Pattie Boyd prima era la "angelica" moglie di George Harrison, ha rifiutato sdegnata un 4some con lui e la coppia Maureen e Ringo Starr, e però, da sposata Harrison, non ha rifiutato Lennon, Clapton, e neppure Mick Jagger.

Brian Jones e Anita Pallenberg, quando stavano insieme, si vestivano uguali, si pettinavano uguali, e si menavano, un po’ per sadismo, e un po’ no, e in quei no la peggio ce l’aveva lui.

Il concerto degli Stones a Hyde Park post morte di Jones: chi del pubblico dopo è rimasto a pulire il parco ha ricevuto una copia del singolo "Honky Tonk Women" in regalo (chissà quanto vale oggi!).

Paul McCartney invitato da Elvis a Graceland ha uno choc non perché si ritrova davanti al suo mito, ma perché Elvis ha e usa un coso per la tv chiamato telecomando, da Macca mai visto prima.

Mary Quant si è inventata la minigonna solo per “permettere alle donne di prendere il bus al volo e andare al lavoro”.

Non è vero che Mary Quant si è inventata la minigonna, ne reclamano l’idea Courrèges, Belanciaga, e Ives Saint Laurent.

Per Ossie Clark, celeberrimo stilista 60s, “una donna deve poter slacciare il top, sollevare la gonna, e fare l’amore ovunque”.

Dusty Springfield, cantante famosissima dei 60s, ebbe la grande idea di dire ai media che era lesbica, e finì emarginata, alcolizzata, e dentro e fuori dai manicomi.

Rod Stewart andava “alle marce della pace solo per sc*pare”.

"Yellow Submarine" dei Beatles negli USA ha fatto nascere chiese alternative per amarsi in modo alternativo, ma sono durate poco.

Il film "Performance" con Mick Jagger e Anita Pallenberg contiene scene di droga iniettata per davvero, e scene di sesso fatto per davvero, e venne premiato a un festival porno di Amsterdam dove avevano mandato del film una riduzione "gonzo", con sole scene di sesso, una dopo l’altra, e senza dialogo.

Jimi Hendrix la prima volta che si è calato l’LSD si è visto allo specchio e lui era Marilyn Monroe, uguale uguale. Syd Barrett dei Pink Floyd la prima volta sotto LSD si è fissato per un’ora su una arancia e una prugna credendo fossero i pianeti Giove e Venere.

I Nirvana quando sono diventati famosi sono stati denunciati da i Nirvana, sconosciuta band inglese dei 60s, e Cobain e soci hanno dovuto sganciare bei soldoni per tenersi il nome.

E alla fine: noi non siamo felici perché non abbiamo vissuto i 60s ma questi tempi m*rdosi dove si ride poco, si sta “soli e delusi/ a confondere quello che sei dentro quello che usi” (copyright Vasco Rossi) e nessuno sforna un’idea valida che sia una perché le hanno pensate tutte nei 60s. Già. I 60s sono stati “un supermarket di idee”, “so different, so appealing”, sicché… fuck off!!! Ma forse noi non “turn on, tune in, drop out” pure perché “non gira più l’erba buona di una volta”, e se lo dice Paul McCartney…

