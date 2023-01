COSA VENDE DI PIÙ DELLE CANZONI D’AMORE? QUELLE DI VENDETTA! – UNA VOLTA ERANO I RAPPER A COLPIRSI A SUON DI “DISS TRACK”, OGGI ABBIAMO SHAKIRA E TAYLOR SWIFT – GLI SCAMBI DI INVETTIVE NEL POP SONO SPESSO STATE UNA RARITÀ (CON ECCEZIONI ECCELLENTI, COME “HOW DO YOU SLEEP” DI JOHN LENNON CONTRO PAUL MCCARTNEY), MA OGGI, LE “VENDETTE MUSICALI” SONO SEMPRE PIÙ COMUNI E IL BRANO DI SHAKIRA CONTRO PIQUÉ NON È L’UNICO A DIVENTARE VIRALE PER GLI SCAZZI TRA EX AMANTI…

Estratto dell’articolo di Andrea Silenzi per “la Repubblica”

shakira pique

[…]. Il caso che ha tenuto banco negli ultimi giorni è quello di Shakira, popstar globale, che ha trasformato la fine del suo rapporto con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué in una "revenge song" […] ”Hai scambiato un Rolex con un Casio", recita l'artista colombiana. Per tutta risposta, Piqué, durante una diretta su Twitch ha mostrato l'orologio Casio che aveva al polso e ha scherzato: «Questo Casio è per la vita».

Nel rap, gli scambi di invettive attraversi i testi dei brani si chiamano dissing e fanno da sempre parte del gioco. Ma se fino a poco tempo fa le vendette verbali nel pop erano una rarità, negli ultimi tempi sembrano diventate la norma. Prendete Taylor Swift, […], che nel 2021 ha inciso una nuova versione del brano All too well in cui fa riferimenti alla sua relazione con l'attore Jake Gyllenhal […] Miley Cyrus che sembra avere ancora in conto in sospeso con il suo ex Liam Hemsworth […] nel brano Flowers . […]la furia di Beyoncé nei confronti del marito Jay-Z per il tradimento con una "Becky with the good hair" è diventato il tema portante dell'album Lemonade del 2016. […]

beyonce jay z

Ma non è solo l'amore la dinamo di certe invettive. Se può apparire normale un litigio tra rapper scatenato da Eminem nei confronti di Snoop Dog […] molto più sorprendente fu ascoltare pubblicamente i profondi rancori che divisero Lennon e Mc-Cartney dopo la fine dei Beatles. Lennon prese assai male una intervista di Paul nel 1971, dove il suo ex amico si prendeva tutto il merito dell'album Sgt. Pepper.

john lenno paul mccartney

Oltretutto Lennon pensò di leggere tra le righe anche una critica al suo rapporto con Yoko. La risposta fu affidata alla violentissima How do you sleep : […] ”Come dormi? Come dormi la notte?". Un caso di scuola, ma avvolto nel mistero, fu quello di You' re so vain di Carly Simon: chi era il "piacione" così dileggiato nel pezzo? Tante le ipotesi, dall'ex marito James Taylor (l'unico escluso dalla cantante) a Kris Kristofferson: il bersaglio più probabile era Warren Beatty. […]

ARTICOLI CORRELATI

miley cyrus liam hemsworth

taylor swift jake gyllenhaal