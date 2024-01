LA COSCIALUNGA DELLA CALABRIA: LA RICONOSCETE? - LA SCIO'-GIRL NON PERDE MAI L'OCCASIONE PER SFOGGIARE IL SUO FISICO BOMBASTICO AI SUOI 2 MILIONI DI FOLLOWER - DI RECENTE HA RACCONTATO DEL RAPPORTO CON IL FIGLIO DI 14 ANNI: "PARLIAMO SENZA TABÙ ANCHE DI SESSO E RAGAZZE. SINCERAMENTE È BUFFO: A VOLTE DICE CHE NON CAPISCO LE DINAMICHE, CHE SONO UNA VECCHIETTA" - DI CHI SI TRATTA?

elisabetta gregoraci

Estratto da www.today.it

Elisabetta Gregoraci si è raccontata molto nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Gente. Il prossimo 29 gennaio la showgirl torna in tv con Mad in Italy, un programma che su Rai2 promette divertimento e spensieratezza per sei prime serate insieme a Gigi e Ross. A pochi giorni dalla nuova avventura professionale Gregoraci ha parlato di sé, del suo rapporto con il figlio che ha quasi 14 anni e di quello con il suo ex marito Flavio Briatore a cui è legata da affetto e stima.

elisabetta gregoraci 6

"Per ora va abbastanza bene, solo a volte è un po' chiuso e un po' scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo" dice Gregoraci del suo Nathan con lui sta cercando di instaurare un rapporto sincero e autentico affrontando ogni tipo di argomento, anche quelli che riguardano la sessualità: "Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l'amore per ciò che fa, studi in primis (...) Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta". […]

