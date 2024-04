23 apr 2024 18:00

COSE DELL'ALTRO “MONDE” – IL MILIARDARIO FRANCESE XAVIER NIEL HA CEDUTO LA QUASI TOTALITÀ DELLE SUE QUOTE DEL QUOTIDIANO FRANCESE "LE MONDE" A UNO SPECIALE “FONDO PER L’INDIPENDENZA DELLA STAMPA”. IN PROSPETTIVA, IL CAPITALE DEL GRUPPO SARÀ DIVISO TRA DUE AZIONISTI: IL FONDO PER L’INDIPENDENZA DELLA STAMPA, CHE POTREBBE DETENERNE I TRE QUARTI, E IL POLO PER L’INDIPENDENZA (UN QUARTO), CHE RIUNISCE GIORNALISTI, PERSONALE E LETTORI…