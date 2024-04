COSE TURCHE PER ILARY! – LA BLASI HA FESTEGGIATO IL SUO 43ESIMO COMPLEANNO IN CAPPADOCIA, INSIEME AL FIDANZATO MANZISSIMO, BASTIAN MULLER, E AI TRE FIGLI CHANEL, CRISTIAN E ISABEL. COME SORPRESA, LA SCIO’-GIRL È STATA PORTATA IN MONGOLFIERA – INTANTO FRANCESCO TOTTI È A SYDNEY CON NOEMI BOCCHI, IN ATTESA DI RIPRENDERE LA GUERRA DELLE CORNA CON L'EX MOGLIE: IL 31 MAGGIO ENTRAMBE LE PARTI DEPOSITERANNO LA LISTA DEI TESTIMONI...

Estratto dell’articolo di www.tgcom24.mediaset.ithttp://www.tgcom24.mediaset.it

BASTIAN MULLER E ILARY BLASI IN CAPPADOCIA

Per Ilary Blasi compleanno ad alta quota, in volo sui cieli della Turchia a bordo di una mongolfiera con Bastian Muller. Per la conduttrice tv in vacanza in Cappadocia insieme ai figli di lei Chanel, Cristian e Isabel Totti, i 43 anni sono dolcissimi e festeggiati con i suoi amori ancora di più. Bastian le ha organizzato una “meraviglia” a bordo di un pallone aerostatico colorato e romantico.

Ilary Blasi con il fidanzato e i figli Chanel, Cristian e Isabel Totti Risveglio all'alba per celebrare il suo 43° compleanno tra le mongolfiere fluttuanti della Cappadocia: la presentatrice televisiva condivide su Instagram la sua esperienza. Bastian le fa una dedica toccante: "Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”.

La conduttrice Ilary Blasi pubblica la sua giornata speciale iniziata alle 5 di mattina quando ancora il cielo è buio e si intravedono le prime luci del giorno. Tra terra e cielo piovono gli auguri di tutti, in primis quelli dei figli Cristian, Chanel e Isabel Totti che l’hanno accompagnata in questo viaggio in Cappadocia con Bastian Muller. Mentre Francesco Totti è a Sydney con la compagna Noemi Bocchi, Ilary spegne la candelina sulla torta e le amiche sui social le scrivono.

