Rinaldo Frignani per corriere.it

Can Yaman multato per 400 euro per aver violato le norme anti-Covid. E per lui anche una ramanzina per non aver rispettato gli accordi presi con i responsabili dell’ordine pubblico proprio per evitare che la situazione potesse degenerare. Come poi è avvenuto.

In pratica il 32enne attore turco protagonista di «Daydreamer- Le ali del sogno» (serie tv su Canale 5), a Roma per girare il nuovo spot della De Cecco diretto dal regista Ferzan Ozpetek, e futuro protagonista del remake di «Sandokan», è uscito venerdì sera dal portone principale dell’Hotel Eden, vicino a via Veneto, per un bagno di folla non previsto, in quanto avrebbe dovuto salutare alcune centinaia di fan che lo seguivano dal pomeriggio solo dal balcone, dopo essere passato da un ingresso secondario dell’albergo con il preciso intento di evitare il contatto fisico.

