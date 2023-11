COSE TURCHE! ZEROCALCARE, CHE NON HA PARTECIPATO A LUCCA COMICS A CAUSA DEL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA ISRAELIANA CONCESSA AL FESTIVAL ORMAI SI CREDE KISSINGER. ACCUSA ERDOGAN E PRENDE COME MODELLO OCALAN, POLITICO CURDO ARRESTATO NEL 1999: “PUO’ ESSERE LUI UN MOTORE DI PACE IN TUTTO IL MEDIO ORIENTE. OGGI VEDIAMO ERDOGAN CHE SI CANDIDA A FARE IL MEDIATORE QUANDO È UN UOMO DI GUERRA. QUINDI IL RUOLO DI OCALAN PUÒ ESSERE..."

ZEROCALCARE BOICOTTA ISRAELE

(ANSA) "Ocalan è un motore di pace. Per il ruolo che ha avuto, anche dal carcere, mi pare chiaro che sia una figura di pace, non solo per la soluzione del Kurdistan in Turchia, ma può esserlo anche per tutto il Medio Oriente". Lo ha detto Michele Rech, in arte Zerocalcare, parlando di Abdullah Ocalan, politico curdo arrestato in Kenya nel 1999, all'iniziativa 'Diritti umani e civili nella Repubblica di Turchia', organizzata all'università Roma Tre, assieme al presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri e al consigliere di Avs Claudio Marotta.

RECEP TAYYIP ERDOGAN ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

"Il ruolo che ha avuto Ocalan nell'elaborazione della teoria del confederalismo democratico e anche nella sua applicazione lo ha caratterizzato come un motore della democrazia", ha spiegato il noto fumettista a margine dell'evento. "Poi in questo momento c'è chi come Erdogan si candida da mediatore di conflitti, come tra quello tra Russia e Ucraina o quello tra Israele e Palestina, quando è chiaramente un uomo di guerra. Quindi il ruolo di Ocalan può essere ispirazione per tutta la regione", ha sottolineato.

ABDULLAH OCALAN zerocalcare RECEP TAYYIP ERDOGAN ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA A ISTANBUL zerocalcare copertina l'espresso dont lucca up meme su zerocalcare by emiliano carli zerocalcare zerocalcare