COVID NELLE CASSE – IL 2020 È STATO L’ANNO PEGGIORE DELLA STORIA PER LA MUSICA DAL VIVO, MA COME PER TUTTO IL RESTO NON SI TORNERÀ PIÙ INDIETRO: L’ESPERIENZA DI UN CONCERTO NON È RIMPIAZZABILE, MA GLI EVENTI IN STREAMING RIMARRANNO. COSTANO POCO E SONO IN GRADO DI RAGGIUNGERE MILIONI DI PERSONE. LE MAJOR SI MUOVONO SU FORTNITE E TIKTOK, E INTANTO I CINESI DI TENCENT SI STANNO COMPRANDO TUTTO

Marinella Venegoni per ''La Stampa''

CONCERTO CORONAVIRUS

Finisce l' annus horribilis senza musica dal vivo, anche se nessuno è ancora in grado di dire quando i tecnici potranno riaprire i loro bauli, e i musicisti lucidare i propri strumenti: ma intanto il mondo non è rimasto in silenzio, è andato avanti adattandosi alla situazione e cercando com' è ovvio di farla fruttare.

andrea bocelli concerto di pasqua nel duomo di milano vuoto 6

Guardando indietro al devastante 2020 che sta tirando gli ultimi giorni, si scoprono tante novità destinate a lasciare un segno, chissà quanto positivo. Etichette piccole e grandi, Major, imprenditori, artisti, davanti alle agende per i concerti desolatamente vuote, si sono guardati intorno alla ricerca di nuovi guadagni, e di una connessione diversa con il mondo dei fans, ai quali è impossibile rinunciare.

Decibel via computer

miley cyrus e dua lipa in prisoner 7

Utilizzato senza troppa convinzione fino all' inizio dell' anno, ha avuto una crescita prima timida poi sempre più sicura. In un primo tempo furono le famose camerette, poi il concerto via computer ha accumulato esperienze, innalzato profili, costruito l' ambiente adatto.

Nel nostro paese chi lo ha utilizzato con maggior consapevolezza è stato Andrea Bocelli, dall' apparizione pasquale sul Duomo di Milano al recente episodio a pagamento, molto carino, dal Regio di Parma. Gli americani, naturalmente, hanno superato chiunque, non badando a spese: il concerto per Thanksgiving di Dua Lipa, con Elton John e Miley Cyrus è costato secondo una fonte dell' industria un milione e mezzo di dollari, ed ha avuto un grosso impatto sul posizionamento internazionale definitivo dell' artista, in vetta alle classifiche di fine anno.

concerto con distanziamento sociale anti coronavirus virgin newcastle

E il 31 dicembre, da Dubai, andrà in scena uno show in livestreaming dei Kiss: si dice che valga una cifra a 8 numeri. Nell' ambiente, molti ritengono che lo streaming dei concerti sia destinato a restare anche «dopo», perché questi live ingloberanno un nuovo pubblico che spenderà meno e vedrà ugualmente i concerti senza muoversi da casa.

spotify

Tra gli artisti di media dimensione la preoccupazione è grande, e i sindacati dei musicisti negli Stati Uniti hanno cominciato a chiedere paghe più alte per le prestazioni in streaming e riforme di Spotify, che si ingrandisce mentre i musicisti vedono solo spiccioli. Intanto Bandcamp, il più virtuoso servizio che promuove e distruibuisce gli indipendenti, ha tirato fuori una Friday Series nella quale rinuncia al proprio guadagno il venerdì e ha già distribuito 40 milioni agli artisti indipendenti. Apple Music e Spotify si sono messi a foraggiare con cifre notevoli etichette indipendenti e locali per concerti, per migliorare la propria immagine.

travis scott concerto astronomical su fortnite 8

Continueranno?

Set virtuali su Fortnite

Chi ha ragazzi in casa è obbligato a conoscere Travis Scott, artista che ha fatto da pioniere, come protagonista di concerti su Fortnite e Roblox. Si calcola che possa aver guadagnato finora 20 milioni di dollari e in tanti gli sono corsi dietro: il pittoresco Lil Nas, 21 anni, ha avuto 33 milioni di spettatori per il suo show. E' piena di prenotazioni Wave, una delle piattaforme virtuali più popolari del mondo già usata da John Legend, che si è messa a produrre concerti virtuali con gli avatar delle star. Aumenteranno.

travis scott concerto astronomical su fortnite 3

Tik Tok e altri risparmi

Non sarebbe industria se non mirasse a tagliare spese: soprattutto con introiti modesti e ballerini come quelli del 2020. Si è notato che su TikTok, fra i famosi hit da 15 secondi che diventano virali, ci sono ragazzi che promettono bene, e ben 70 di loro hanno firmato contratti con le major. Poi è arrivata senza una parola di annuncio, TayLor Swift con l' inedito Folklore ed è balzata nelle classifiche.

tencent 2

Morale, ci potrebbe essere un impatto sui tagli della promozione, sempre molto sofisticata con i VIP: alcuni dei quali stanno diventando meno schizzinosi sul marketing con grandi firme e prodotti vari.

Bassa fedeltà, mercati e Cina

universal music

Midia Research valuta che siano 14 milioni le persone che attualmente fanno musica in giro per il mondo, come se la pandemia avesse favorito la creatività; è un mondo fai da te, in bassa fedeltà, che chiamano DIY(Do It Yourself) music e arriva dalla cultura punk. Ogni Paese segue più di prima la propria musica, soprattutto rap come vediamo da noi. Le major, in allarme, aprono uffici in Africa e Asia. Intanto il colosso cinese Tencent compra tutto: ha il 10 % di Universal, il 9 % di Spotify e il 40 % di Epic Games, quello di Travis Scott.

TIKTOK andrea bocelli concerto di pasqua nel duomo di milano vuoto tencent 1 tencent concerto con distanziamento sociale anti coronavirus virgin newcastle