(ANSA) - LISBONA, 01 LUG - Cristiano Ronaldo potrebbe presto sbarcare nel mondo dell'editoria. Il calciatore è indicato come possibile nuovo investitore nel gruppo editoriale portoghese Cofina media, dove è in corso un riassetto delle quote societarie attraverso un'operazione di management buyout. L'amministratore esecutivo di Cofina, Luís Santana, ha confermato ieri all'agenzia di notizie Lusa che la sua operazione di acquisto della quota di maggioranza del 30% del gruppo conterà, tra i nuovi finanziatori, "sul più grande calciatore di sempre, un atleta eccezionale che condivide con noi i valori di esigenza, rigore, lavoro e resilienza".

Anche una fonte vicina a Ronaldo, che attualmente gioca in Arabia saudita, ha confermato la notizia sottolineando il suo entusiasmo dinanzi alla prospettiva di poter investire nel mondo dei media portoghesi. Nel frattempo, l'organismo di vigilanza del mercato finanziario ha momentaneamente sospeso la compravendita delle azioni del gruppo, in attesa che vengano diffuse maggiori informazioni di rilievo per il mercato.

Il gruppo Cofina possiede in Portogallo il quotidiano economico Jornal de Negócios, il quotidiano sportivo Record e un tabloid molto popolare, il Correio da Manhã, che è tra i più venduti e ha anche un canale televisivo, la Cmtv. Durante il campionato europeo di calcio del 2016 (che la Nazionale portoghese avrebbe poi sorprendentemente vinto), in un momento non facile per la squadra, Cristiano Ronaldo strappò un microfono a un giornalista proprio della Cmtv e lo scagliò nelle acque di uno stagno, rifiutandosi poi di rispondere, in conferenza stampa, alle domande di quello stesso canale televisivo.