CROLLA UN FILM DI “TRE PIANI”. SOTTO LE MACERIE, NANNI MORETTI - ‘’DA UN GRAN BEL ROMANZO LUI HA TRATTO UN FILM "PIATTO" DI GRAN LUNGA IL SUO MENO RIUSCITO. MORETTI È INVECCHIATO MALE? È INTOCCABILE?’’- RISPONDE LA ASPESI: “IO MI SONO AVVILITA PER CHI SI È SERVITO DI UN FILM, METTIAMO PURE NON RIUSCITO, PER ATTACCARE LA PERSONA, IL CARATTERE, IL PASSATO DI MORETTI, IL SUO SUCCESSO: GENTE MOLTO PRESUNTUOSA CHE SI È SENTITA LIBERA DI ESPRIMERE RISENTIMENTO E INVIDIA’’ - VIDEO

Dalla posta di “il Venerdì di Repubblica”

nanni moretti tre piani.

Non sono iscritto ad alcun social, anche perché detesto gli haters e ci tengo alla mia privacy. Non so quindi quale "ometto" o "donnetta" abbia così biecamente attaccato Nanni Moretti per il suo ultimo film Tre piani.

Sta di fatto che lei si contraddice a partire dal titolo. Perché dall'alto della sua esperienza di spettatrice e critica lei deve sentirsi "responsabile di superficialità e tradimento"? Perché considerare Moretti un intoccabile? Semplicemente da un gran bel romanzo lui ha tratto un film "piatto" di gran lunga il suo meno riuscito.

NANNI MORETTI

Già ce ne erano segni in Habemus Papam e in Mia madre, dove i film, importanti e anche toccanti come tematica, erano appesantiti dalla sua presenza il primo, dal suo eterno alter-ego, Buy, il secondo. Qui su tutto si stende un'ombra cupa, che rappresenta la sua personale crisi. Ma se gli attori - pur di nome, lui per primo - non sono affatto "convincenti", di chi è la responsabilità secondo lei? Personalmente credo li abbia mortificati tutti, riducendoli alla totale "atonia".

Quindi invece di avvilire se stessa e gli altri, si consoli, lei è in buona compagnia. Rimpiangiamo tutti il Moretti caustico e brillante. Moretti è invecchiato male? Io credo che qualche sana critica possa magari riportarlo sull'antica strada. E le abbia più fiducia in se stessa e nelle sue capacità.

Lettera firmata

Risposta di Natalia Aspesi

natalia aspesi

Non ho mai ricevuto tante lettere per un film come per questo nuovo di Moretti: pro o contro, sono il segnale dell'interesse che lui suscita, del posto importante che ha nel nostro immaginario. Lei per esempio critica duramente Tre piani ma rimpiange il "suo" Moretti, quello "caustico e brillante".

nanni moretti margherita buy tre piani

Cioè è un amante deluso che potrebbe riamare. Io mi sono avvilita invece per chi si è servito di un film, mettiamo pure non riuscito, per attaccare la persona, il carattere, il passato di Moretti, il suo successo: gente molto presuntuosa che si è sentita libera di esprimere risentimento e invidia. Per quanto mi riguarda io non sono un critico ma una spettatrice che ha cominciato ad andare al cinema sotto il fascismo, che ha visto migliaia di film e che reagisce non per cultura ma per emozioni.

mia madre nanni moretti

Quindi non deve sgridarmi se mi sono sentita in colpa per la mia mancanza di entusiasmo dopo aver atteso tanto Tre piani. Che anche altri non lo amino non mi consola affatto e preferisco pensare di sbagliare io, visto che molti invece ne sono stati affascinati. E poi non si preoccupi del mio ego: a me di sbagliare non importa nulla. Come del resto di essere nel giusto

NANNI MORETTI ALBA ROHRWACHER MARGHERITA BUY michel piccoli habemus papam nanni moretti tre piani NANNI MORETTI IN POSA MUSSOLINIANA A BOLOGNA - FESTIVAL DEL CINEMA RITROVATO MIA MADRE NANNI MORETTI tre piani nanni moretti 1 tre piani nanni moretti