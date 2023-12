patti smith

Morgan canta O mia bela Madunina

Ivan Rota per Dagospia

Cristiano Malgioglio furioso per la notizia che lo dava “trombato” dal Festival di Sanremo: “Non capisco come si possano inventare tali castronerie. Non ho mai presentato nessun pezzo, quindi non posso essere stato eliminato. Guarderó il Festival da casa sulla mia chiaise longue. E i veri eliminati se ne facciano una ragione.”

Alex Nuccetelli, storico amico di Totti, dice: “L’aut aut di Francesco a Ilary Blasi? Voleva salvare il suo matrimonio. Adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma. Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti.”

Ecco cosa ha detto Simona Ventura della docu-intervista Unica di Ilary Blasi: “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti. Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli.”

Grande Temptation Fratello. Perla Vatiero dice che Luca Vetrone, visto all’Isola dei Famosi, é il suo tipo ideale: “Se entra qui con noi al Grande Fratello? Ti immagini? Pensi che succede? Sarebbe proprio… Lui è proprio buono come il pane, un bravo ragazzo. Sì è un cucciolo davvero. Luca è molto cucciolo, un ragazzo d’oro. Molto più cucciolo di Mirko. Esteticamente è tanta roba. Lui creerebbe competizione di sicuro se entrasse.” La ragazza sarà accontentata: Vetrone entrerá nella casa.

L’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi ha contestato la decisione di Amadeus accettare il gruppo La Sad tra i big del prossimo Festival. Il Codacons ha chiesto un’immediata marcia indietro del conduttore, altrimenti farà partire una denuncia contro i tre componenti del gruppo che nei testi usano frasi come: “Ma tu sei peggio della coca, sei una troia…”

Grande Fratello fluido. Su Vittorio Menozzi e Federico Massaro, Sara Ricci ha detto: “Comunque non so se l’avete visto, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico”. E la pettegolissima Anita: “Io tra loro vedo solo questo (e si mette una coperta per non farsi sentire). Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere…”

I fan dei Perletti (Perla e Mirko) hanno deciso di votare la Vatiero escludendo Mirko. I fan di Beatrice Luzzi, invece, hanno deciso di supportare Sara Ricci perché vorrebbero vedere fuori Anita Olivieri e, sicuri della forza di Perla e Mirko, hanno deciso di dare una mano all’attrice.

Gian Maria Sainato, ex naufrago del reality L’Isola dei Famosi, si è reso disponibile ad entrare nella Casa del Grande Fratello senza richiedere alcun compenso. Perché? Vorrebbe creare una “dinamica” (?) con i due manzi Vittorio e Federico…

“A breve svelerò la verità sulla mia relazione con Totti”, ha pubblicato Flavia Vento su X, ma poi ha cancellato tutto. Ad oggi nessun’ altra dichiarazione della showgirl che, ricordiamo, ha visto anche gli UFO e la Madonna.

Prima della Scala. Francesco Vezzoli come uno scolaretto legge sul telefono gli appunti prima di farsi intervistare da Milly Carlucci e rifiuta un selfie a una signora: “Mi scusi, ma non voglio dire stupidaggini”

La battuta: Ma è patti Smith o Gandalf del Signore degli Anelli?

La Vanoni, accompagnata da Concita De Gregorio e dall'artista Francesco Vezzoli, ha salutato affettuosamente proprio la Segre fermandosi a parlare brevemente con lei. Poi la battuta fulminante, come suo solito: "Basta che non si rappresenti Richard Wagner, tutto il resto va bene".

Sempre alla Prima della Scala, incontro tra Pedro Almódovar e Veronica Pivetti: il regista l’ ha riconosciuta dalla voce ancor prima di vederla. É infatti lei che ha doppiato il travestito Agrado interpretato da Antonia San Juan, in Tutto su mia Madre, capolavoro del regista. Vicino a Almódovar, Louis Garrell che ha fatto arrapare donne e uomini.

Perla Vatiero

Dove era Morgan ieri sera mentre andava in onda la finale di X Factor? Alla cena dopo la Prima della Scala di Arturo Artom da Cracco in Galleria dove, allegro e simpatico, ha cantato O Mia Bela Madunina davanti a Andrée Ruth Shammah, Domenico Piraina, Candida Morvillo, Claudia Colla, rappresentante Commissione UE a Milano, Mattia Boffi, Andrew Spannaus, il finanziere Aldo Fozzati, Daniela Cuzzolin e Gioia Giudici.

Altro dopo Scala al Baretto in fibrillazione per la presenza della star di Mare Fuori, Lucrezia Guido ospite di Antonio Riva. Daniela e Mario Iavarone hanno ospitato Enzo Miccio, Tiziana Rocca con il figlio Vittorio Base, il critico d’ arte Pasquale Lettieri con Letizia Bonelli.

