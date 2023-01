20 gen 2023 10:13

CRUCIANI HA LA SCUSA PER NON LAVARSI: L’AMBIENTALISMO! – IL CONDUTTORE DE "LA ZANZARA" HA CONFESSATO: “MI FACCIO DUE DOCCE A SETTIMANA DUNQUE RISPARMIO PIÙ IO CHE QUALSIASI ALTRO ATTIVISTA PAZZO DI 'ULTIMA GENERAZIONE'. VIVA IL NUCLEARE, È UN’ENERGIA COMPLETAMENTE PULITA” – IL SIPARIETTO CON NICOLA PORRO SULLE POLEMICHE IN MERITO ALL’EVENTO ORGANIZZATO A MILANO DAL CONDUTTORE MEDIASET (IN CUI C’ERANO POCHISSIME DONNE). CRUCIANI IRONIZZA: "VOLEVO VENIRE IN MINIGONNA E CON LA PARRUCCA" E PORRO RISPONDE: “NON È COLPA MIA SE….” - VIDEO