Ivan Rota per Dagospia

Sono cugine, ma sono molto intime. Alessandra e Rosita Celentano in tv parlano della loro grande empatia. A Verissimo hanno confessato: “Siamo caste da 5 e 14 anni”.

“Vi mostro l’inizio della mia storia, le mie origini. Vi piacciono?". Con questa parole Belen Rodriguez ha svelato ai suoi follower la “casa capanna” in cui ha trascorso la sua adolescenza. In un video realizzato da Elio Lorenzoni, suo nuovo compagno, che l'ha accompagnata in questo viaggio in Argentina ha raccontato anche di aver scritto su una parete: "Di fate e di gnomi". La soubrette all'epoca sognava di vivere in un bosco incantato. Annamo bene…

Selvaggia Lucarelli posta: “Vi odio perché quelli che “ma Giorgia Meloni, ma la digos, ma questo governo”mi costringono a ricordare a quelli che non ricordano che quello che è accaduto a Acca Larentia accade da anni, stesso raduno, stesso cerimoniale. Cambiano solo i governi, ma nessuno cancella neppure la croce celtica nello spazio dove si svolge la commemorazione fascista. (le immagini del 2022 mi sembrano le stesse. E così quelle del 2019, 2018…)”

Una certa attrice molto giovane di una certa serie molto famosa finirá nel dimenticatoio se qualcuno non le spiega che non é la nuova Sofia Loren.

“Quello che ho “imparato” a Massimiliano é il rispetto” dice il padre. Robe da matti vista la violenza verbale che Varrese ha esercitato su Heidi Baci e poi su Beatrice Luzzi. Altro che provvedimenti: Il “santino” del Grande Fratello a Varrese é “encomiabile”. Il carico da novanta c’è lo mette Cesara Buonamici, ormai alla deriva, che applaude “ego-man” e lo definisce “ingentilito” e apprezza il “commovente” incontro. “É proprio bello vedervi insieme”, si chiosa. Non guardano il programma forse. Varrese ha minacciato Vittorio perché si é presentato in mutande da Monia.

E poi anche per Monia arriva la mamma che piange e vuole rivedere anche Varrese, ex della figlia che prima gli dava il lungo, ma ora inscenano un ritorno di fiamma per andare verso la finale.

Secondo “santino” per lo stalker.

Ci ha pensato Anna Pettinelli, ospite di Myrta Merlino a cazziare Varrese: “…io devo dire che non lo consiglierei alla mia peggior nemica: Lo dico perché è un uomo troppo controverso e poi ha detto delle cose terribili, anche violento verbalmente, pollice verso dai.”

Beatrice Luzzi é rientrata al GF. Poco prima del suo ritorno, la sua “amica” Letizia Petris ha detto a Vittorio Menozzi e a Fiordaliso, che secondo lei la produzione non avrebbe dovuto permettere alla Luzzi di tornare. E poi si é messa a frignare perché l’ attrice appena entrata le ha detto: “Adesso siamo in due” alludendo al fatto che entrambe hanno perso il padre. E Letizia al suo macellaio Paolo: “Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole“. E lui: “… fregatene, non gliela da vinta.”

Beatrice: “Fuori ho sentito dei congiuntivi a Roma, ho sentito ogni tanto che qualcuno ha usato il congiuntivo e io ho detto “wow però, ah ma allora esiste? Per me era un antico ricordo”. Ha dato dei caproni a tutti.

Al Grande Fratello, Vittorio tira fuori la “cazzimma”: “Paolo mi ha deluso.. con me ha chiuso! mi ha fatto passare per un guardone e uno che prende in giro le persone.” Paolo era geloso perché Vittorio era andato in mutande dalla sua Letizia. Dallo studio Mirko dà ragione al modello, asfalta anche Garibaldi e esulta per Beatrice.

Anita che schifa coi conati il bacio di Giuseppe e dice "Che schifo!" Stranamente quando Beatrice era fuori dalla casa non vuole più essere toccata dal bidello...Chi aveva ragione a dire che Anita voleva solo mettersi in mezzo??

IL branco si interroga. Rosy: “Come mai Mirko che ci ha vissuto per mesi si è rivoltato cosi ? Letizia :”…si, e quando ha detto che si ritiene fortunato a non essere con noi ? forse fuori ci odiano?” Lo hanno capito…

Varrese torna all’attacco: e dice a Rosy: “Chin, tu ti salvi solo perché sei sposata lo sai sì..."Rosy: "Se no che mi facevi?" E lui(con la voce da maniaco): "È da Settembre che mi stuzzica oh... da Settembre..."

In nomination Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata

In un video girato all’ interno della casa si sente la voce di uomo, forse un autore che dice a Anita:" niente provo queste cose...” e lei risponde: "Quello che volevo,volevo proprio questo"...

E non c'era nessun concorrente uomo in camera...Arriva Federico e glielo chiede pure se c'è qualcuno! Ma chi era l’ intruso?

Alfonso Signorini : “É inutile Anita che fai quella faccia, te la puoi anche tenere quella tua faccia scusami”. Poi lei piagnucolante dice a Garibaldi: “Non mi posso far rovinare tutta la mia cazzo di reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria.” Surreale.

Paola di Benedetto di nuovo tradita? Dopo essere stata tradita da Federico Rossi, é finita la liaison con Raul Bellanova, calciatore del Torino che pare le abbia fatto le corna..

