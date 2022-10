24 ott 2022 20:05

CULLE VUOTE? IL CONSIGLIO DI TINTO BRASS ALLA MELONI PER INCENTIVARE LA NATALITÀ IN ITALIA: “LA SERA BASTA PROIETTARE I MIEI FILM GRATIS IN TUTTE LE SALE" – “LA SINISTRA HA TRADITO LE DONNE. ALLORA IO PREFERISCO PARLARE CON GIORGIA PIUTTOSTO CHE CON LETTA O RENZI, FORSE PERCHÉ ALLA INETTITUDINE PREDILIGO IL CORAGGIO - MELONI? NON PIAGNUCOLA PER LE QUOTE ROSA MA NAVIGA CON LE IDEE CHIARE"