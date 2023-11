CULO BAGNATO, SEMPRE AMMIRATO! - SAPETE COSA SONO I “BIG WET ASSES”? SONO PORNO IN CUI VENGONO MOSTRATI BEI CHIAPPONI BAGNATI - BARBARA COSTA: “SONO FILM GIRATI DA PORNOSTAR CHE METTONO IL LORO DERETANO IN PRIMO PIANO, A OCCUPARE LO SCHERMO INTERO, BELLO PUGNOSO VESTITO DI MINI SLIP, AL MASSIMO MICRO PANT. E QUESTI PAGNOTTONI DI CARNE SODA VENGONO SOMMERSI DI OLIO, PRIMA DOSATO, MA POI GIÙ FINO A INONDARLO, IL SEDERE-STAR, NEL FRATTEMPO DALL’ATTRICE SUA PADRONA SNUDATO E APERTO PER RICEVERE IL…”

Barbara Costa per Dagospia

Che c’è di meglio di un gran bel c*lo pornato? Un c*lo pornato bagnato! I porno Big Wet Asses sono porno che non hanno pace né arresti onanistici: sono visti, e sono distribuiti, di continuo. "Elegant Angel", brand porno tra i più "vecchiotti", è arrivato a rilasciare il suo "Big Wet Asses" numero 30, e il 31 è in fieri.

Che hanno di così irresistibile questi pornosi panettoni bagnati? Sono porno girati da pornostar che mettono il loro deretano in primo piano, a occupare lo schermo intero, bello pugnoso vestito di mini slip, al massimo micro pant. E questi pagnottoni di carne soda vengono, dalla pornostar stessa e/o da qualcuno esterno all’ inquadratura, sommersi di olio, prima dosato, ma poi giù fino a inondarlo, il sedere-star, nel frattempo dall’attrice sua padrona snudato, aperto, eccitato dal ricevere tanta unta attenzione.

Olio che sta, e ci sta, a metafora di sperma, e olio che, a gorgogliante pioggia cadente su glutei (e ani) raggianti e compiaciuti, come strabordasse dalla clip agli occhi e al sesso di chi guarda, e che a sua volta si "scioglie" di orgasmi. Ma un Big Wet Ass può essere anche girato diversamente, e il c*lotto bagnato in questione può essere esaltato da un pene in porno azione anale, o da una bocca in succoso orale.

Sono questi porno difficili da realizzare – per la scivolosità del coito – sicché per tali performance sono chiamati attori porno di esperienza. Specie se il Big Wet Ass è da onorare a più peni. E si procede a spanking, se il Big Wet Ass è sado.

Protagonista del "Big Wet Asses 30" è il sederone di Mona Azar, pornostar dotata di glutei grossi, all natural, e pornostar che ha iniziato col porno solo 4 anni fa, e pornostar che è… italiana! Ok, siamo precisi, Mona Azar non è tutta italiana, solo di madre, da parte di padre è iraniana, e Mona Azar ha le idee chiare: lei ha iniziato col porno a 30 anni perché era stufa marcia del lavoro che faceva, rappresentante di dispositivi medici.

Fino a 30 anni Mona – nome porno d’arte preso dal suo secondo nome Monavar – ha fatto quello che suo padre voleva e si aspettava da lei: ha studiato e trovato un lavoro "lecito". Mona è nata e cresciuta a New Orleans, e suo padre è un iraniano conservatore. Talmente conservatore che, sapete dove Mona ha visto porno per la prima volta? Sui dvd porno del padre! Scovati di nascosto. Mona prima del porno ha scandalizzato i genitori solo una volta, quando si è fatta i piercing ai capezzoli: “Volevano che andassi in terapia!”.

Non l’ha detto ai suoi, ma non era più vergine a 16 anni, a opera del suo 16enne fidanzato: “È stato orribile! orribile!”. Con questo fidanzato è stata insieme fino ai 22 anni, frequentando lo “stesso college e le stesse lezioni: una rottura…!”. Mona, la sessualità dirompente che man mano avvertiva dentro di sé, l’ha iniziata a testare in avventure promiscue verso i 25 anni, e tuttavia “prima del porno non ero mai stata con una donna. Prima del porno io una donna l'avevo solo baciata, e quanto mi sono persa!”.

Mona ha scoperto la masturbazione in pubertà, in seguito è toccandosi lì da sola che ha capito di poter squirtare, sebbene oggi, facendo porno, “mi masturbo di meno, il mio fagiolino”, lei chiama così il suo clitoride, “non va stancato”. Di conseguenza Mona si risolve più di una voglia masturbandosi “con falli finti nell’ano!”. Mona non sa perché, ma “gli orgasmi che provo in un anale sono mille volte più intensi di quelli vaginali”. Lei è quel che nel porno si dice una “regina delle taglie”, a lei piacciono sia sul set che fuori “i peni over size”, anche se Mona, fuori dal set, da quando le ha scoperte, sul set, “esco di più con le donne!”.

Il sedere di Mona è un affare genetico: a gara, amici, parenti, spasimanti, l’hanno per il suo lato B vezzeggiata e lusingata, e Mona se lo mantiene su a squat, al diavolo la cellulite, che oggi nel porno è pure approvata, e lei non fa chissà che diete, a tavola le radici italiane comandano, e specie davanti alla pizza.

