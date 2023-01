IL CUORE INFRANTO SI RIPARA CON I MILIONI – MARIA LAURA RODOTA’ ESALTA LA CANZONE CON CUI SHAKIRA SE LA PRENDE CON L’EX MARITO, GERARD PIQUÉ, E CON LA SUA NUOVA COMPAGNA: “SI È DIMOSTRATA UNA BUONA CAPITALISTA, CAPACE DI INVESTIRE IN UN ABBANDONO CONIUGALE E GUADAGNARCI MOLTO. COME FEMMINISTA FA DISCUTERE, DI CERTO CADE CON TUTTE LE SCARPE NEL PIÙ CLASSICO TRAPPOLONE MASCHILE. IN CUI L'UOMO SI PROPONE COME MASSIMO OBIETTIVO, PERÒ...” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Maria Laura Rodotà per “la Stampa”

«Chi non ti vuole non ti merita», dicevano le nonne empatiche. «Una lupa come me non è per uno scimmione come te», canta da due giorni Shakira. Ha preso il blando mantra per ragazze disertate e lo ha rivisitato fino a farne del revenge pop. Ovvero un brano in cui si vendica dell'ex compagno, è aggressiva e pure femminista capitalista: canta «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». «Le donne non piangono più, le donne fatturano», lei di sicuro.

[…] E può puntare su un buon prodotto, la sua sincera arrabbiatura con uno famoso come lei, Gerard Piqué. Ex difensore del Barcellona, ex compagno di Shakira per dieci anni, ora fidanzato con una ventitreenne (Clara Chia Marti) […]

Canta Shakira «Sono diventata più grande di te e per questo stai con una come te» e si pensa alluda all'età mentale, e dispiace che se la prenda pure con lei. […]

Shakira non ha il talento di Beyoncé che racconta il tradimento di suo marito nella bellissima Lemonade. Non ha la maniacalità da serial killer post-disneyana di Miley Cyrus[…]. Ma Shakira è nazionalpopolare, anzi globalpopolare.

Lei è colombiana famosa ovunque e ha cantato la canzone delle Olimpiadi in Sudafrica (Waka Waka) e ha fatto due figli con un divo del calcio. E, come una moglie da commedia di Almodóvar, è finita a cantare «Mi ha lasciato con mia suocera come vicina di casa, i media alla mia porta e indebitata col ministero del Tesoro» […]

E come un'influencer che potrebbe essere sua figlia, […] Con la sua storia di donna lasciata per una più giovane ha sostituito Harry Windsor e la sua autobiografia nelle chiacchiere online.

[…] Shakira si è dimostrata una buona capitalista, capace di investire in un abbandono coniugale con accollo di suocera, e guadagnarci molto. Come femminista fa discutere, di certo cade con tutte le scarpe nel più classico trappolone maschile. In cui l'uomo si propone come massimo, necessario, legittimante obiettivo e riesce ad avere potere su due o più donne che spesso stanno malissimo.

Per questo Shakira se la prende con Clara Chia e per tutto il brano le dà della sgallettata. La chiama «il mio rimpiazzo», e comunica a Piqué che ha «scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio», e le ammiratrici anziane si rendono conto che ha un'età, pure lei, 45 anni, il fisico è da ventenne ma il riferimento all'orologio Casio la tradisce.

Però sono veri, in Shakira e altre, l'arrabbiatura, e l'avvilimento. Provocati, più che dal testosterone, dall'insicurezza maschile. Nelle relazioni e sul lavoro. E alla fine, anche se è sgangherato e pure un po' misogino, il revenge pop femminile è anche una questione di pari opportunità. […]

