CURIOSI DI SAPERE CHI SARÀ IL PROSSIMO VIP A VOMITARE DOPO ESSERE STATO COSTRETTO A MANGIARE QUALCHE STRANO INSETTO? SONO STATE SVELATE LE OTTO COPPIE CHE PARTECIPERANNO ALLE NUOVA EDIZIONE DI “PECHINO EXPRESS”: COME DANDOLO ANTICIPATO, TRA I CONCORRENTI CI SARANNO MADDALENA CORVAGLIA E BARBARA PETRILLO. E ANCORA FABIO CARESSA CON LA FIGLIA 19ENNE, PAOLO CEVOLI CON LA MOGLIE ELISABETTA GARUFFI E ESTEFANIA BERNAL E ANTONELLA FIORDELISI, IN QUOTA BONAZZE - LE COPPIE DOVRANNO VOLARE IN...

Estratto dell'articolo da www.leggo.it

Pechino Express sta per tornare e il nuovo cast è stato appena svelato!

A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno Costantino Della Gherardesca, che avrà al suo fianco un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di “Pechino Express” (con Aurora Leone ha formato l’indimenticata coppia degli “Sciacalli”, terzi classificati due anni fa).

Le 8 coppie percorreranno la “Rotta del Dragone”, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.

Ecco le 8 coppie che compongono il cast.

Fabio ed Eleonora Caressa

Fabio Caressa è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003 [...] Grazie ad una scommessa con il figlio Diego, nel 2020 è approdato sui social e, ad oggi, registra sui suoi canali numeri altissimi [...]

Eleonora è detta “Leo”, ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. In controtendenza con le passioni di casa Caressa, si definisce inetta ad ogni attività sportiva seppur sia molto competitiva, ama l’astrologia e la buona cucina. Ma non sa cucinare…

Damiano e Massimiliano Carrara

Damiano Carrara, 38 anni, e Massimiliano, 36, sono originari di Lucca: sono fratelli unitissimi. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, “Carrara Pastries”, che fin da subito riscuotono un grandissimo successo.

La notorietà, per Damiano, arriva con la TV: [...] Nel 2017 approda in Italia, con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli guadagna il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff. [...]

Artem e Antonio Orefice

Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della serie Mare Fuori: Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò. [...]

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Paolo Cevoli, 65 anni, ed Elisabetta Garuffi sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini. [...]

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

[...] Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un’amicizia bella e sincera.

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Due leggende dello sport italiano. Kristian Ghedina, nato a Cortina d’Ampezzo 54 anni fa, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci.

Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. [...]

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono molto amiche.

Maddalena è nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Voce per tre anni di R101, in tv ha condotto diversi programmi: da Stranamore a La Domenica del Villaggio, da Scalo 76 a Bravo Grazie, fino a Mandy e Maddy, Maddy va veloce e Una voce per Padre Pio. [...]

Barbara, 42 anni di Napoli, ha una formazione in danza classica e recitazione ed esordisce in tv a 17 anni. Ha lavorato in programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio. È mamma di due bambine, Margherita e Ludovica, avute con l’ex calciatore Fabiano Santacroce.

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono amiche da anni.

Estefania nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universe Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale.

Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand.

Antonella ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale [...] In tv ha collezionato partecipazioni in diversi programmi, da Scherzi a parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip [...]

