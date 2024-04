DADAUMPA! LE GEMELLE KESSLER STARANNO INSIEME ANCHE DA MORTE – LE STORICHE SOUBRETTE DEL VARIETÀ, CHE COMPIRANNO 88 ANNI IL PROSSIMO AGOSTO, HANNO SCRITTO UN TESTAMENTO IN CUI DANNO DISPOSIZIONE DI MISCHIARE LE LORO CENERI INSIEME A QUELLE DELLA MADRE NELLA STESSA URNA (“SERVE PER RISPARMIARE SPAZIO”) - NELLA CASSETTA DOVRANNO ESSERCI ANCHE I RESTI DEL LORO CAGNOLINO - MESSE NERO SU BIANCO LE DECISIONI PER QUANTO RIGUARDA L’EREDITÀ, DALLA MAGNIFICA VILLA A MONACO A QUANTO RESTA DEI LAUTI GUADAGNI CHE NON ANDRANNO SOLO A "MEDICI SENZA FRONTIERE" MA ANCHE A…

Jeanne Perego per la Stampa - Estratti

gemelle kessler 2

Per circa 70 anni sono state in palcoscenico sotto i riflettori, ma ora le gemelle Kessler, che in agosto festeggeranno l’88esimo compleanno, pensano alla propria morte. O meglio, hanno già pensato a tutto e hanno raccontato alla Bild le decisioni prese. A partire da quelle che riguardano i loro funerali, che sono decisamente anticonvenzionali: Alice e Ellen vogliono essere sepolte insieme, nella stessa urna , «unite anche nella morte», e vorrebbero condividere l'urna con le ceneri della madre che è stata sepolta a Monaco nel 1977.

(...) Nell’urna-secondo i desideri del duo che ha avuto grande notorietà anche in Italia dagli anni Sessanta- dovranno esserci però le ceneri del barboncino Yello, mancato all'età di 14 anni per problemi cardiaci.

Secondo Ellen Kessler, il cane, che avevano ereditato dalla madre Elsa alla sua morte , per loro era quasi un bambino: «lo amavamo più di ogni altra cosa. Era sempre una grande gioia tornare a casa e trovarlo lì».

gemelle kessler 3

Le due ballerine, attrici e cantanti che nella lunga carriera sono passate anche dall'Eurovision Song Contest e dalla carta di Playboy, hanno già organizzato tutto anche per quanto riguarda la loro eredità. Tutto è scritto chiaramente nel loro testamento, in cui sono messe nero su bianco le decisioni per quanto riguarda l’eredità, dalla magnifica villa a Monaco a quanto resta dei lauti guadagni gestiti “senza buttare soldi dalla finestra” e degli investimenti “fatti con grande attenzione”.

Fino a qualche anno fa le famose gemelle tedesche erano intenzionate a devolvere tutto a Medici senza Frontiere, ma ora a quanto pare ci hanno ripensato: «lo scorso autunno io e mia sorella abbiamo discusso del fatto che non debba andare tutto a una sola realtà.

gemelle kessler nude 9

Vogliamo dividere la nostra eredità in modo un po’ più equo, ci sono così tante persone che hanno bisogno di donazioni», ha detto Ellen al popolare quotidiano. Quindi oltre che Medici Senza Frontiere, anche la Christian Blind Mission (CBM) , l’Unicef, la Paul Klinger Künstlersozialwerk (organizzazione non profit che aiuta gli artisti in difficoltà) e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti riceveranno la loro fetta di torta.

