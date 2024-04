8 apr 2024 19:15

DAGO-ARCHEO – UN ANEDDOTO RACCONTATO DA REMO URBINI SU “EPOCA”, TANTI ANNI FA, SPIEGA I RAPPORTI TRA STAMPA E POTERE IN ITALIA: “IL DIRETTORE DI UN GRANDE GIORNALE RICEVETTE LA TELEFONATA IMBARAZZATA DEL CAPO UFFICIO STAMPA DI UNA GRANDE INDUSTRIA. ‘SAPPIAMO CHE STA PER USCIRE UNA FOTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO INSIEME A..." (E FECE IL NOME DELL'AMANTE NUMERO DUE DELL’AD) – “‘IL GIORNALE È GIÀ IN MACCHINA’, OBIETTÒ IL DIRETTORE. SILENZIO. POI IL CAPO UFFICIO STAMPA PARLÒ CON LA VOCE DI CHI SA DI ESSERE AUTORIZZATO A TUTTO. E DISSE…"