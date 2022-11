8 nov 2022 19:30

DI DAGO CE N’È UNO. LO DICE IL “NEW YORK TIMES” – DOPO CHE L’AUTOREVOLE QUOTIDIANO AMERICANO HA DEFINITO QUESTO DISGRAZIATO SITO “LA TESTATA PIÙ AFFIDABILE DEL GOSSIP ITALIANO” PER LO SCOOP SU TOTTI, ILARY E NOEMI, ORA ANCHE I MEDIA DI CASA NOSTRA NON POSSONO FAR FINTA DI NULLA – “VERITA’ & AFFARI”: “UNA VERA INCORONAZIONE UFFICIALE PER IL GIORNALISTA E PERSONAGGIO TELEVISIVO E PER IL SUO SITO”