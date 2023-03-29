vera gemma vera gemma alberto dandolo vera gemma con un frustino vera gemma belve il film vera vera gemma 1 vera gemma belve giuseppe cruciani foto di bacco (1) giuseppe cruciani a la zanzara - radio 24 vera gemma
DAGO-FLASH! FERMI TUTTI: STASERA VERA GEMMA, PLURIPREMIATA PER IL FILM "VERA" A LEI DEDICATO, SARA' OSPITE DI GIUSEPPE CRUCIANI A "LA ZANZARA" SU RADIO 24 ALLE ORE 20.30. ARRIVERA' SCORTATA DAL NOSTRO ALBERTO DANDOLO E SARA' MUNITA DI FRUSTA, LA STESSA CON CUI DOMAVA LE TIGRI IN UN NOTO CIRCO GEORGIANO. CRUCIANI E' AVVISATO...-
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CAFONALINO ANNI ’60 – PER UN TUFFO NEGLI “SWEET SIXTIES” BASTA ANDARE A CASTEL SANT'ANGELO, TRA ABITI, ACCESSORI, DISCHI E LOCANDINE DI FILM – ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA, CURATA DA STEFANO DOMINELLA E GUILLERMO MARIOTTO, LA “STAR” È LAURA MATTARELLA. ACCORRONO ANCHE LA VINCITRICE DI “BALLANDO TRA LE STELLE”, LUISELLA COSTAMAGNA, L'ASSESSORE ALESSANDRO ONORATO, LA PRINCIPESSA MARIA PIA RUSPOLI E… – FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
CHI L'HA DURO LA VINCE: IL VIAGRA COMPIE 25 ANNI! - MELANIA RIZZOLI: "SCOPERTO DALLO SCIENZIATO LOUIS IGNARRO, CHE LO SINTETIZZÒ PER LA CURA DELLA IPERTENSIONE ARTERIOSA, EBBE SUBITO UN SUCCESSO STRATOSFERICO, PROVOCANDO UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE DEL COSTUME SESSUALE MONDIALE - "HA SOSTITUITO E CANCELLATO I VECCHI TRATTAMENTI PER LA DISFUNZIONE ERETTILE, COME LE PUNTURINE DIRETTAMENTE SUL PENE - MA GLI EFFETTI COLLATERALI SI SONO DIMOSTRATI NUMEROSI, INSIEME ALLE..."