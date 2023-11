DAGO “PROFANA” TORINO – MERCOLEDÌ LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “ROMA, SANTA E DANNATA”, AL CINEMA MASSIMO – “ROMA È BRUTALE, SI FA TANTO SESSO E NESSUNO ALZA DITINO A CONDANNARE, ALTRO CHE BERLINO O NEW YORK” – “I FORESTIERI? O SI ROMANIZZANO O TORNANO A CASA, I BARBARI DOPO TRE GIORNI SONO GIÀ MUTANDE ALL’ARIA” – “CON TORINO HO AVUTO POCHI RAPPORTI. QUALCHE VOLTA HO INCONTRATO ALAIN ELKANN, E DOPO ‘QUELLI DELLA NOTTE’ SONO VENUTO PER INCONTRARE VATTIMO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Beatrice per il “Corriere della Sera – Torino”

Con il tour di Roma, santa e dannata, dopo il debutto alla Festa del cinema di Roma e la presentazione milanese, Roberto D’Agostino arriva a Torino. Mercoledì 22 novembre alle 20.30 sarà al Cinema Massimo insieme ai coautori Marco Giusti e Daniele Ciprì, oltre a Steve Della Casa, pochi giorni prima del TFF.

Giornalista, scrittore, collezionista, showman e 360 gradi, inventore di Dagospia che da oltre 25 anni ha cambiato la stampa in Italia, per Dago non si tratta di un debutto assoluto nel cinema: nel 1992 aveva diretto un manifesto del trash, Mutande pazze, ma questo ritorno è però un’altra cosa.

«Sì, questo è un documentario che non c’entra con Roma di Fellini né con La grande bellezza di Paolo Sorrentino che pure ne è produttore esecutivo. Tanto tempo fa Dio si inventò la città dove il diavolo e l’acquasanta camminano insieme, il bene e il male, Gerusalemme e Babilonia.

La chiesa ha sempre abbracciato tutti, accolto tutti, lo storico locale gay animato da Vladimir Luxuria, Muccaassassina, sta a pochi passi da San Pietro. Il mondo laico è manicheo, quello cristiano no. Perché a Roma sono sempre venuti tanti omosessuali, dichiarati e no […]? Perché è brutale, si fa tanto sesso e nessuno alza il ditino a condannare, altroché Berlino o New York. Pasolini poteva andare da Pommidoro con Ninetto Davoli adolescente e nessuno ha pensato di arrestarlo. A Roma non esiste lo scandalo».

Tra i diversi testimonial/narratori del film hai scelto Massimo Ceccherini.

«Si, il provinciale che, come Pinocchio, viene travolto. Roma è potere e piacere, quando andavi all’estero, tornavi dicendo “beh, tutto qui?”».

Diversi passaggi e sequenze derivano da Dagospia, dove questi argomenti sono di casa.

«In particolare, le immagini dell’attovagliamento, perché a Roma gli affari più importanti li fai a pranzo o cena. […] A Roma ci sono almeno venti circoli, l’ingresso è difficile, domanda di ammissione è sempre la stessa, quella della vecchia DC, “è affidabile?”, il circolo, la loggia, quando farai il ruzzolone ti proteggerà, bisogna essere uniti perché da solo sei spazzato via, l’uomo solo al comando finisce nella spazzatura. I forestieri, dunque, o si romanizzano o tornano a casa, i barbari dopo tre giorni sono già a mutande all’aria. E poi ci sono i funerali, niente è più vivo a Roma, arriva la casta al gran completo, la nomenclatura si rinsalda davanti al caro estinto, “siamo noi” ribadisce».

Come è stato lavorare con Marco Giusti che ogni giorno su Dagospia parla di cinema, con spirito corrosivo?

«Giusti vede il Colosseo da quando aveva vent’anni, è nato a Grosseto, è la spalla ideale a cui potevo raccontare lo spirito della città, dove la gente si lamenta, ma si trova sempre un accordo. Renzi, Salvini, Conte partirono con il piede sbagliato, il vero potere non passa in tv, sta sotto, invisibile: corte dei conti, consulta, Quirinale, militari, servizi segreti. Il primo governo Berlusconi durò appena nove mesi, poi prese le misure, trovando insieme a Gianni Letta quel Franco Frattini che fu fondamentale nel portare avanti la macchina mentre lui stava al volante. Ed è durato vent’anni».

Carlo Verdone è quasi un talismano, un simbolo di questa romanità.

«A tutti ho detto “non voglio il pippone, solo il racconto”, […] poi chi vedrà il film si farà la sua idea: le notti al Number One, Monica Guerritore e la sua storia con Alain Delon, Renato Nicolini che inventa Castel Porziano, Judith Malina che legge nuda Paradise Now davanti alla facoltà di legge nel 1968, ci si attendeva lo scontro e invece la forza del sesso, dell’eros, disinnesca la rabbia politica».

Una tua visita a Torino è quasi un evento.

«Si, con Torino ho avuto pochi rapporti, qualche volta ho incontrato Alain Elkann, e soprattutto dopo Quelli della notte, negli anni ’80, sono venuto alcune volte per incontrare Gianni Vattimo che insieme ad Aldo Rovatti scrisse Il pensiero debole prefigurando l’azzeramento ideologico.

In cambio gli portai Libidine, il mio libro che si gonfiava per poterci fare il bagno, un gesto dadaista duchampiano. […] Quello che è successo dopo, gli hippie freaks californiani antisistema che hanno dato vita alla tecnologia contemporanea lavorando in garage con i computer, lo aveva preconizzato. Si sono chiamati fuori, non studiarono nelle università, non lavoravano all’Ibm, stavano per conto loro. Il pensiero marxista era contrario alla debolezza, la stessa che poi ha generato internet, una rete piena di buchi, debolissima, se ne aprono altri e non si riesce mai a chiudere».

