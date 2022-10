DAGONEWS - LA NOMINA DI SANGIULIANO A MINISTRO DELLA CULTURA ANTICIPA I TEMPI PER RIDISEGNARE LA RAI - LA CASELLA DEL TG2 VA INFATTI RIEMPITA SUBITO E PARE DESTINATA A UN ALTRO MELONIANO DI FERRO COME PAOLO PETRECCA - AL SUO POSTO, A RAINEWS24, POTREBBE ANDARE GIUSEPPE CARBONI CHE TRANQUILLIZZEREBBE GIUSEPPE CONTE – AL TG1 POTREBBE ANDARE ANTONIO PREZIOSI – LA PARTITA SUL DIRETTORE GENERALE – L’INCONTRO TRA FUORTES E GIAMPAOLO ROSSI…

SANGIULIANO INTERVENTO A EVENTO FRATELLI D'ITALIA

Dagonews

La nomina di Sangiuliano a ministro della Cultura ha anticipato i tempi per iniziare a ridisegnare la Rai che verrà. La casella del Tg2 va infatti riempita subito e pare destinata a un altro meloniano di ferro come l'attuale direttore di Rai news 24 Paolo Petrecca.

Al suo posto potrebbe andare Giuseppe Carboni che tranquillizzerebbe Peppiniello Appulo, già pronto a dare battaglia come oppositore del governo più tenace.

Giampaolo Rossi

Nell'azienda la conta dei direttori di area è partita da tempo e, al netto di riposizionamenti, sono pochi quelli non ascrivibili alla sinistra, per questo anche Angela Mariella sarà valorizzata spostandosi da Isoradio al Radio 1 che governa anche il giornale radio. E al Tg1 destinato inizialmente a Sangiuliano? La Maggioni pare debole dopo che in tanti hanno visto il suo zampino o comunque il suo silenzio complice nella "sfida" a un offesissimo Fiorello e per lei la conduzione di un programma sulla rete ammiraglia potrebbe essere un approdo onorevole. Al suo posto Antonio Preziosi.

carlo fuortes foto di bacco

Giampaolo Rossi naturalmente sarà della partita, conosce come pochi la Rai e non verrà certo tenuto in panchina. Si ragiona quindi su due ipotesi: la prima con Rossi Direttore Generale e tra un anno e mezzo AD, oppure subito Roberto Sergio direttore di Rai Radio, che si è rimesso in moto come Direttore Generale corporate. Certo l’ipotesi di un DG deve essere discussa con Fuortes che non sembra così eccitato all’idea. E’ possibile che lo stesso Fuortes e Giampaolo Rossi si incontrino molto presto (magari martedì o mercoledì) riservatamente a casa di una terza persona, amica di Rossi…

ANTONIO PREZIOSI marinella soldi carlo fuortes roberto sergio