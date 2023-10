15 ott 2023 16:10

DAGOREPORT! - GALLARATE, DA AREA DI PARCHEGGIO DI MALPENSA A "PICCOLA ATENE". SCENDONO IN MASSA DA "CORRIERE", "GIORNALE" E FATTO QUOTIDIANO" A GALLARATE, PER PRESENTARE LIBRI, LE GRANDI FIRME DEI GIORNALI. E L’EX SINDACO DI FORZA ITALIA, ANZICHE’ GIOIRE, TROVA MODO DI FAR POLEMICA CONTRO IL CURATORE LUIGI MASCHERONI, EDITORIALISTA DE “IL GIORNALE”, REO DI AVER INVITATO TRAVAGLIO. GRANDE ASSENTE IL SICULO MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO (IN DIFFICOLTÀ NEL DIBATTITO PUBBLICO PER IL CONTESTO ISRAELIANO?). OGGI LA MESSA CANTATA DI PAOLO MIELI…