MA QUELLI SCESI IN CAMPO PER LO “SCANDALO” DI PAOLO CONTE ALLA SCALA NON HANNO NIENTE DA DIRE SUL TOUR DELLA CANTANTE GIORGIA

DAGOREPORT

Ma quelli scesi in campo per lo “scandalo” di Paolo Conte alla Scala non hanno niente da dire sul tour, in corso, della cantante Giorgia? E quelli che hanno difeso Paolo Conte alla Scala “perché è un caso unico, di eccezionale qualità artistica” non hanno niente da dire sul tour, in corso, della cantante Giorgia?

Il tour di promozione del nuovo album “Blu”, che si chiama “Blu Live 2023“, sta portando Giorgia nei maggiori teatri d’opera italiani Scala esclusa.

Tanto per “non farle” un favore, pubblichiamo il lungo elenco: scorso 2 maggio Napoli – Teatro San Carlo; 3 maggio Bari – Teatro Petruzzelli; 5 maggio Messina – Teatro Vittorio Emanuele; 11 maggio Cremona – Teatro Ponchielli; 14 maggio Como – Teatro Sociale; 22 maggio Verona – Teatro Filarmonico; 24 maggio Parma – Teatro Regio; 30 maggio Firenze – Teatro della Pergola; 31 maggio Reggio Emilia – Teatro Valli; 3 giugno Trieste – Teatro Rossetti; 8 giugno Bergamo – Teatro Donizetti e 12 giugno Roma – Teatro dell’Opera…

In oltre vent’anni di carriera, e 25 dischi di platino, Giorgia ha cantato con un solo cantante lirico, il benevolo Luciano Pavarotti che in quello che il critico musicale Paolo Isotta battezzò come il suo “descensus inferi” imbarcò nel “Pavarotti and friends” anche cantanti pop e non tutti eccelsi.

Dunque, Giorgia canterà nel secentesco Teatro granducale La Pergola di Firenze, uno dei templi dove nacque l’opera in musica, ovvero la l’opera lirica italiana. Ha cantato al San Carlo di Napoli, che fu il più importante teatro lirico d’Italia fino a quando non fu “superato” dalla Scala. Canta al Teatro Regio di Parma, tempio dei melomani verdiani, quelli che fischiano se si sbaglia una “coloritura”.

Altri dei teatri in elenco, come quelli di Roma e Bari, fanno parte delle 14 fondazioni lirico sinfoniche d’interesse nazionale, nei cui statuti non c’è promuovere gli album di cantanti pop ma fare stagioni liriche e sinfoniche e di balletto (visto che lo Stato paga i dipendenti fissi del coro e del ballo). Teatri come il Sociale di Como o il Donizetti di Bergamo sono teatri storici del circuito dell’Aslico, che organizza le stagioni liriche lombarde. Per altro, quest’anno il Donizetti è al centro delle celebrazioni di Brescia e Bergamo capitali della cultura…

Se Conte alla Scala – dove non invitarono Bob Dylan – non era, per gli amici di Conte, uno stupro, quello di Giorgia lo è? Oppure anche lei è “un caso unico, di eccezionale qualità artistica” avendo collaborato, come dice il suo sito, con quel gran maestro di musica e parole che è Jovanotti?

