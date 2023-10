DAGOREPORT – LE INTELLIGENCE OCCIDENTALI HANNO MESSO NEL MIRINO TELEGRAM, L’APP DI MESSAGGISTICA SULLA QUALE CORRE LA PROPAGANDA JIHADISTA, PUTINIANA E ANTI-OCCIDENTALE – GLI 007 SPINGONO IL SOCIAL AD ADEGUARSI A NUOVI STANDARD DI SICUREZZA E TRASPARENZA - IL "DIGITAL SERVICE ACT" (DSA), VARATO DELL'UNIONE EUROPEA, PREVEDE CHE I SOCIAL NETWORK SI ASSUMANO LA PIENA RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI DEGLI UTENTI, COMPRESA LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI DI PROPAGANDA VIOLENTA...

Le Intelligence occidentali, oltre ai numerosi problemi legati al conflitto in Ucraina e alle tensioni in Medioriente, stanno discutendo su come arginare la diffusione online della propaganda jihadista, putiniana e anti-occidentale.

Nel mirino è finito il social Telegram su cui viaggiano incontrollati contenuti di tutti i tipi: violenti, estremisti e pericolosi. Al centro della discussione c’è la strada da percorrere per spingere il social ad adeguarsi a nuovi standard di sicurezza e trasparenza.

La Commissione Europea richiede alla società di nominare un rappresentante legale nell'UE entro il 17 febbraio 2024, come previsto dal Digital Service Act (DSA). Lo ha dichiarato il rappresentante della Commissione europea, Johannes Barke, durante un briefing a Bruxelles.

Questa legge prevede che i social network si assumano la piena responsabilità dei contenuti degli utenti, compresa la rimozione dei contenuti di propaganda violenta.

Il mancato rispetto dei requisiti della DSA può avere gravi conseguenze finanziarie per le aziende: le multe possono arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo di un'azienda e, in casi estremi, la piattaforma può essere bloccata nei Paesi dell'UE

M.O.: HAMAS QUADRUPLICA I FOLLOWER SU TELEGRAM IN 10 GIORNI

(AGI) - Roma, 18 ott. - Se fossero innocui influencer, sarebbero ricoperti d'oro, ma il balzo nel numero dei follower registrato dall'account Telegram di Hamas ha attirato piu' l'attenzione dei servizi di intelligence di mezzo mondo che quello degli uffici marketing delle aziende. Il gruppo islamista radicale e' bandito dai servizi di Meta (Instagram e Facebook su tutti) e di Google, ma non da quelli del social creato da Pavel Durov e da sempre strumento privilegiato tanto dei dissidenti dei regimi totalitari quanto dai gruppi terroristici di ogni estrazione.

E proprio su Telegram, Hamas ha visto passare i propri follower (anche se il termine non e' corretto per un servizio di messaggistica) da poco piu' di 200 mila a quasi 700 mila su un account e da 100 mila a 300 mila su un altro dal 7 ottobre, data dell'attacco contro Israele che ha innescato la guerra tra lo stato ebraico e l'organizzazione islamista.

Durov in un'intervista alla Cnn si e' detto dispiaciuto del fatto che il suo servizio sia usato da organizzazioni fondamentaliste, ma d'altro canto e' convinto che "il restante 99,9% degli utenti ne faccia un uso legittimo approfittando della crittografia che tutela la trasmissione dei messaggi". Si ritiene che Telegram sia usato da Hamas non solo per radicalizzare e reclutare, ma anche per dare ordini su obiettivi e tempi di attacchi sugli obiettivi israeliani.

DOPO X E TELEGRAM, LA COMMISSIONE EUROPEA ADESSO STA LITIGANDO CON TIKTOK

La settimana scorsa la Commissione europea ha aperto formalmente un’indagine sulla scarsissima moderazione dei contenuti sui social, soprattutto Twitter e Telegram, divenuta particolarmente evidente in seguito dopo l’attacco di Hamas a Israele (ne avevamo parlato qui e qui).

Considerati i rischi legati alla pubblicazione sui social di contenuti espliciti (in primis la facilità con cui i minori possono accedervi), negli ultimi giorni la Commissione ha esteso l’indagine anche a TikTok e ha stabilito che l’azienda deve migliorare sensibilmente per quanto riguarda il rispetto delle nuove regole europee in merito. […]

