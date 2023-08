''TOTTI-BLASI, SEYMANDI-SEGRE: NOI POSSIAMO ANCHE VIVERE NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DEL MONDO IN 5G, MA QUANDO SPUNTANO IN TESTA SI TORNA ALLA CLAVA

Alessandra Paolini per www.repubblica.it

Dago ph Porcarelli

“Mai vista un’estate più ‘cornuta’ di questa. E non solo per quella storia di tradimenti e nozze mandate a monte nella Torino bene. E dire che io di corna me ne intendo: dalla mia portineria 2.0 ne vedo e ne sento talmente tante…”.

Roberto D’Agostino, da 23 anni inventore e patron di quella specie di bibbia del gossip italiano e non solo che risponde al nome di Dagospia, commenta così i mesi caldi che sulla scia dell’affaire Totti - Blasi continuano a riempire i discorsi da ombrellone, ma anche le pagine dei "giornaloni".

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Ma perché questa fiammata? I tradimenti non sono una novità, lei già negli anni Novanta diresse un film dal titolo emblematico: “Mutande pazze”.

“Sì, ma non c’erano i social a fare da cassa di risonanza. E comunque in questi mesi calienti, e non solo per il clima, le corna non sono state soltanto quelle di sesso. Un nome per tutti? Roberto Mancini che ha tradito la Nazionale di calcio alla vigilia delle qualificazioni. E quello che sta succedendo nella maggioranza di governo? Meloni che cornifica Tajani sulla tassa degli extraprofitti bancari. Meloni che “infinocchia” Salvini quando dice che la tassa sugli extraprofitti è una decisione tutta sua, per annettersi il consenso populista. E poi c’è la vendetta di Salvini che si schiera a difesa delle “farneticazioni” del generale Vannucci, per dirla col ministro Crosetto…”.

roberto mancini arabia saudita

Però la vera storia dell’estate resta quella di Torino: l’affaire Segre-Seymandi. L’hanno ripresa i giornali di mezzo mondo…

“Guardi, una roba così era impossibile da immaginare… Sono stato io, anche stavolta, a rilanciare la bomba. Avevo letto la notizia su una cronaca locale. ‘Sarà vero?’, mi sono chiesto. Poi in redazione mi è arrivato il video. Non credevo ai miei occhi, l’ho fatto vedere a mia moglie Anna, anche lei basita. Non potevo pubblicarlo però, perché si trattava di una festa privata… ma poi è finito su YouTube. E allora son cadute tutte le remore…”.

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani

Ma perché le corna (se non sono nostre) appassionano tanto?

“Perché noi possiamo anche vivere nell’era dell’intelligenza artificiale, del mondo in 5G, ma quando spuntano in testa si torna alla clava, ricchi o poveri, adulti o adolescenti. Perché le corna sono la negazione sessuale del partner. Il tradimento è difficile da digerire perché perdi sicurezza e identità. Si ricorda la canzone di Charles Aznavour?”.

ILARY BLASI totti

E io tra di voi…

“Sì, quella che fa: Lui, di nascosto/ sorride a te/ Tu parli forte, chissà perché/ Lui ti corteggia malgrado me/ Tu ridi troppo, hai scelto già… L’angoscia da tradimento è sempre la stessa da che mondo è mondo. E spesso è lo stesso tradito o anche chi ha solo il sospetto che ad un certo punto ha bisogno di parlarne per sfogarsi. Persino uno come Berlusconi ad un certo punto tirò fuori il nome di Cacciari in riferimento alla moglie di allora, Veronica Lario, poco dopo che lei lo aveva accusato di frequentare il ‘ciarpame’. E la Merkel? Le tremavano le mani nell’ultimo periodo, a causa dei tradimenti del marito”.

MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE

Certo, adesso i social non aiutano a lavare i panni sporchi in casa.

“I social sono diventati il sistema nervoso del mondo. Sennò non ti spieghi perché Ilary Blasi e Francesco Totti dopo più di un anno continuano a reiterare la fine del loro matrimonio a forza di foto su Instagram, lei che al mare mostra il lato b, lui che bacia Noemi con gli elefanti sullo sfondo. Del resto, la fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia.

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”.

E invece lei il coraggio di scrivere di Francesco e Ilary ce l’ha avuto.

“Sì, io il dito tra moglie e marito ce l’ho messo. Sapevo che litigavano da tempo. Certo ho osato... ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato”.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 7

A lei le corna gliele hanno mai fatte?

“E certo! Chi non le ha? Però le ho pure ricambiate. Certi pianti, quando ero giovane… Ma poi il tradimento che lì per lì sembra chissà quale supplizio, dopo un po’ te lo scordi. Chi se ne frega…ama chi ti ama”.

Michela Murgia morendo ci ha lasciato come testamento la famiglia queer. Sulla parità di genere si combatte ogni giorno. Poi però basta una storia di tradimenti per far barcollare la pruderie che è in noi. La coppia aperta, figlia della rivoluzione sessantottina, è da considerarsi totalmente fuori moda?

silvio berlusconi fa le corna

“Quella che resiste, in realtà, è la coppia aperta alla comunicazione. Se ci si parla si può resistere a tutto. E comunque, la vera rivoluzione sessuale è cominciata con la pillola. Le più grandi innovazioni arrivano ormai dalla farmacia, vedi la magica pillola blu. Quando arrivarono gli anticoncezionali orali per la donna fu un vero cambio di prospettiva.

Prima d’allora era tutto un salto della quaglia… con l’angoscia da ragazzino di mettere incinta la fidanzatina. Il vero salto (e non della quaglia) fu per me alla fine degli anni Settanta e gran parte degli Ottanta. Anni pazzeschi, segnati da una vertigine erotica incredibile, dove non c’era l’idea del possesso. Forse anni troppo belli per il godimento, e così dopo un po’ è arrivata la fustigazione di dio con l’Aids. E fine dei giochi”.

L'OMBRELLONE - DINO RISI

Il film più bello sul tema, secondo lei?

“L’Ombrellone di Dino Risi con Sandra Milo ed Enrico Maria Salerno. Un capolavoro. Lì c’è tutto, con l'ingegnere che lascia una Roma vuota per raggiungere sua moglie Giuliana, da settimane in vacanza sull'Adriatico”.

Chissà lei quante ne sa…

“Uff! Tantissime. A Dagospia arrivano segnalazioni continue di tradimenti e separazioni. Del resto, siamo tutti orfani del portiere di casa. Quello che un tempo, quando passavi davanti alla sua guardiola, ti raccontava vita morte e miracoli: che quello del piano di sopra non pagava il condominio, che all’attico litigavano dalla mattina alla sera, che il ragioniere X era cornuto…. Beh, adesso c’è Dagospia….

L'OMBRELLONE - DINO RISI CRISTINA SEYMANDI MASSIMO SEGRE massimo segre cristina seymandi meme MASSIMO SEGRE

DAGO - ph Claudio Porcarelli