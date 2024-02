DAKOTA JOHNSON, CHE CROCEROSSINA! – LA BOMBASTICA ATTRICE RACCONTA COME SI E' PREPARATA PER INTERPRETARE IL RUOLO DI PARAMEDICO NEL SUO ULTIMO FILM, “MADAME WEB”: “HO FATTO UN CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE. SONO ANDATA IN AMBULANZA CON UNA VERA SQUADRA DI PARAMEDICI, PER CAPIRE AL MEGLIO IL LORO LAVORO. VOLEVO ESSERE PIÙ PRECISA POSSIBILE NELL’INTERPRETAZIONE” – VIDEO

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Dakota Johnson racconta come ha fatto a prepararsi per interpretare Cassandra Web, paramedico newyorkese con il dono della chiaroveggenza (ricevuto in dono dal morso di un ragno) nel film «Madame Web», al cinema dal 14 febbraio: «Mi sono allenata molto. Ho fatto un corso di rianimazione cardiopolmonare. Sono andata in ambulanza con una vera squadra di paramedici, per capire al meglio il loro lavoro. Volevo essere più precisa possibile nell’interpretazione».

L’attrice, esplosa con la trilogia delle «Cinquanta sfumature», nonostante la carriera avviata non si sente una guida per le tre più giovani colleghe di «Madame Web»: «Sydney, Celeste e Isabela sono indipendenti e autonome, non credo abbiano bisogno del mio aiuto o dei miei consigli, anzi. A volte credo che pensino a me come a una perdente

