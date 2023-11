DALL’ASIA CON FURORE: ECCO A VOI QUEL PEZZO DI PROSCIUTTONA DI TOMIE TANG – BARBARA COSTA: “È ALTA 170 CM, PESA PIU’ DI 70 KG, E NON È FILIFORME. LE SUE SONORE CURVE, LA SUA "CICCIA", NEL PORNO PASSATO NON SAREBBERO STATE PRESE IN MINIMA CONSIDERAZIONE. È RAPPRESENTATA DA ‘NEXXXT LEVEL TALENT’, IL TOP TRA LE AGENZIE USA. IL PORNO PUNTA SULL’ASIATICO E NEL PORNO NON ESISTE UN CORPO MIGLIORE DI UN ALTRO. NÉ IN TONICITÀ NÉ IN ETÀ NÉ NULLA…”

Barbara Costa per Dagospia

tomie tang 11

“Ho fatto un’orgia con 4 donne trans e 2 uomini etero. Sono tutti venuti dentro di me! Mi sono sentita beatamente sopraffatta, ma non è stato facile come credevo”. Se ne soddisfa Tomie Tang (e si pronuncia Tomie con la e), 25 anni, e guardala: è il suo un corpo che nel porno può farcela a sfondare? E perché no. Tomie è alta 170 cm, pesa +70 kg, è vergine di bisturi, e come si vede è affatto filiforme. Le sue sonore curve, la sua "ciccia", nel porno passato non sarebbero state prese in minima considerazione.

tomie tang (6)

Oggi Tomie è rappresentata da "Nexxxt Level Talent", il top tra le agenzie USA. Io ve l’ho detto, il porno punta sull’asiatico, di asiatiche la richiesta è e resta altissima e, asiatico e no, nel porno non esiste un corpo migliore di un altro. Né in tonicità né in età né nulla. Oggi il porno sta attento a ciò che combini in rete, sui sex social, dove se fai da sola/o e riesci a attirarti un pubblico pagante vero, sono le porno agenzie, che ti avvicinano, e che scorgono in te un "quid" che, abbinato a testa pensante e respirante, può porno dir la sua.

tomie tang 12

O spesso sono i/le performer professioniste, che ti notano su OnlyFans e ti contattano, e lo fanno a questo scopo: vedono in te una potenzialità, di più vedono i numeri e i profitti che fai sul tuo canale, e sanno – come lo sai tu – che una scena in featuring può portare benefici mediatici e monetari ad entrambi.

tomie tang

E questo è proprio quello che è successo a Tomie, figlia unica di papà americano e mamma della Corea del Sud. Tomie è nata nel Mississippi, ma non ci è cresciuta, è vissuta facendo la spola tra le basi USA e sud-coreane: il padre di Tomie è un militare. Lei è effetto di due culture e di due genitori molto molto severi. Avere due genitori per niente permissivi non le ha impedito di perdere la verginità a 14 anni con una coetanea, altresì di assaporare la prima libertà solo al college, dove ha studiato giornalismo.

tomie tang porn video 1

Tomie ha lavorato in radio, e ne è scappata perché del fare giornalismo non sopporta i doveri, la vita e gli orari di redazione. Il porno non era nei suoi pensieri, una educazione rigida ti vizia la mente e te la fissa sulla paura del giudizio altrui. Di chi ti conosce, e di chi no. Tale paura non ti frena la curiosità. Tomie è diventata amica di 2 fanciulle che hanno scelto di recitare il sesso come mestiere, Leilani Li e Emma Magnolia. Su loro spinta Tomie si è spinta a provarci, in un lesbo (non te ne do conferma, però si parlotta di una storia tra Leilani Li e Tomie…).

tomie tang porn video 2

Ogni formazione perbenista si fa cenere di fronte alla "scossa" che chi, sano esibizionista e del suo sesso e fisico fiero (e forte della sua personalità) prova ogni volta che si pone sessualmente discinto davanti alla telecamera. Tomie Tang (nome d’arte, preso da un personaggio anime, lei dei manga specie degli anni '90 è stra-appassionata) si sta scoprendo sicura, con desiderio di sperimentare e di sperimentarsi e, al pari del suo privato, anche sui set preferisce partner più grandi di lei. Sia uomini che donne.

tomie tang (7)

Finora il più "vecchio" con cui l’ha fatto è un 45enne. In posizione doggy-style e da sottomessa. A lei piace di più così. Tomie si masturba non spesso. Se lo fa, lo fa davanti allo specchio. Ci prova più gusto. Tomie non sempre se la depila, la impiega pelosa. E Tomie sente che è il sesso non etero girato con colleghi/e trans, che più la gratifica. La natura umana mai è stata solo binaria, è la nostra (e pure altrui) cultura che binaria la innalza. E per convenienza. È convenuto agli uomini se non di più a tante donne proclamatesi oppresse. Adesso si ha il coraggio di non celarlo, come e con chi si ama sc*pare! È travolgente nella sua verità.

