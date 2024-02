DAMIANO BALLA DA SOLO – IL FRONTMAN DEI MANESKIN SI È ESIBITO DA SOLISTA AL GALA MUSICARES PERSON OF THE YEAR IN ONORE DI JON BON JOVI – SI È PRESENTATO A LOS ANGELES SENZA I COMPAGNI DI GRUPPO E HA CANTANTO IL BRANO “KEEP THE FAITH” – SUL PALCO ANCHE BRUCE SPRINGSTEEN – A DICEMBRE DAMIANO AVEVA AMMESSO: “UNA CARRIERA DA SOLISTA? PERCHÉ NO. BISOGNA PROVARE COSE NUOVE” – VIDEO

C'è uno scossone in corso in casa Maneskin? Si direbbe di no, considerando che ieri la rock band romana ha aggiunto un nuovo show in programma per la prossima estate, il 10 luglio sul palco del festival francese Les Déferlantes. Eppure la partecipazione da solista di Damiano David al Gala MusiCares Person of the Year in onore di Jon Bon Jovi, lo scorso venerdì sera (quando qui in Italia era l'alba di ieri), ha creato un po' di apprensione tra i fan della band, sui social.

Il cantante si è presentato al Los Angeles Convention Center senza i compagni di gruppo e si è esibito da solo sul palco sulle note di Keep the Faith per omaggiare il 61enne frontman della band di It's My Life […].

Il cantante romano si è ritrovato a condividere il backstage insieme ad artisti come i Goo Goo Dolls, Jason Isbell, la regina del country pop Shania Twain, Kylie Minogue (tra i presentatori della serata) e pure Bruce Springsteen. Il Boss si è presentato all'appuntamento nonostante la recente perdita della mamma - di origini italiane - Adele Zerilli, scomparsa lo scorso mercoledì a 98 anni.

Damiano David ha incrociato il leggendario rocker di Born in the U.S.A. nel backstage del Los Angeles Convention Center e non ha esitato a chiedergli una foto: lo scatto ieri ha fatto il giro dei social. Il 25enne frontman dei Maneskin è sempre più legato allo show biz statunitense.

Non è un mistero ormai che da mesi sia sentimentalmente legato a Dove Cameron, 28enne attrice lanciata dalle serie di Disney Channel, protagonista nel 2019 del videoclip della hit Graduation di Benny Blanco e Juice Wrld (parallelamente alla carriera da attrice, lo scorso anno ha pubblicato un album, Alchemical: Volume 1, dopo essere stata incoronata nel 2022 Miglior artista esordiente agli Mtv Video Music Awards).

Lo scorso ottobre il cantante, sempre da solista, era comparso come protagonista nel video della hit Mil Veces della reginetta del latin pop Anitta (e più o meno contemporaneamente la bassista Victoria De Angelis raggiungeva in studio, da sola, i Duran Duran per incidere una cover di Psycho Killer dei Talking Heads). «Una carriera da solista? Perché no. Bisogna provare cose nuove e non rimanere nella propria comfort zone», aveva dichiarato Damiano lo scorso dicembre. Chissà che non ci prenda gusto.

