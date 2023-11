DAMIANO IN LOVE CON DOVE! IL FRONTMAN DEI MANESKIN SI LIMONA LA STAR DISNEY DOVE CAMERON – DOPO GLI AVVISTAMENTI A LOS ANGELES E IN BRASILE, “CHI” LI HA PIZZICATI A SYDNEY, SULLA SPIAGGIA DI BONDI BEACH, MENTRE SI SOLLAZZANO TRA RISATE, ABBRACCI E BACI LASCIVI – NON DITE AL BUON DAMIANO CHE LA POPSTAR AMERICANA IN PASSATO SI È DICHIARATA BISESSUALE E POI QUEER…

Eccola, la prova inconfutabile della relazione tra Damiano David e Dove Cameron, 27enne attrice e cantante statunitense. I nostri obiettivi li hanno sorpresi insieme a Bondi Beach, la celebre spiaggia dei surfisti a Sydney: un’uscita romantica, senza altri amici o i compagni di band di Damiano. Ed ecco il bacio.

Quindi sì, qualunque cosa ci sia tra loro è una cosa che va evidentemente al di là della semplice amicizia, anche se il frontman dei Måneskin non ha voglia di dare un nome al legame né tantomeno di spenderci parole, visto che rivendica – e ne ha tutte le ragioni – il diritto di farsi i fatti propri e di vivere la vita con chi gli pare e come gli pare fermo restando che non fa male a nessuno.

La notizia di un flirt tra il cantante romano e l’attrice e popstar, vincitrice di un Emmy Awards per la sitcom di Disney Channel Liv e Maddie e star su TikTok con il singolo Boyfriend, si è diffusa nelle scorse settimane. Prima è girato in rete un video in cui apparivano entrambi in un locale di Los Angeles: si vedevano le braccia di lei intorno al collo di lui e qualcuno ha ipotizzato che fosse scattato un bacio, ma non si vedeva chiaramente.

In seguito Dove è stata fotografata con Damiano in Brasile, a San Paolo, mentre lasciavano insieme l’Espaço das Americas in cui si erano appena esibiti i Måneskin. Nuovi concerti in Australia e nuovamente Dove è con Damiano. E qui arriva “Chi”, che immortala i due in spiaggia, seduti sulla sabbia, senza bisogno di nascondersi a parte il cappuccio della felpa sulla testa di Damiano.

I due sono arrivati a Bondi Beach nel pomeriggio e si sono fermati per guardare il tramonto. Parole, risate, abbracci, e poi il bacio, o i baci, con lui che stringe lei e poi lei che si allaccia al collo di lui. Passano i minuti, le ore, il sole è calato da un bel po’, arriva il buio, e loro sono sempre insieme, incuranti di quello che accade intorno. Ma arriva anche per loro il momento di andarsene, così lasciano la spiaggia.

Mano nella mano, sorridenti, con Damiano che cavallerescamente porta le scarpe di Dove, un paio di maxi zeppe con le quali sarebbe impossibile tenersi in equilibrio camminando sulla sabbia. Raggiunto il marciapiede, rimesse le scarpe, la coppia va a cena a un ristorante modaiolo lì vicino, l’Icebergs Dining Room and Bar.

In California, in Brasile, in Australia... Dove sono andati i Måneskin è andata anche la Cameron. Era nei dintorni del palco, ad applaudirli tutti e quattro (ed è probabile che Dove fosse presente anche alla data prima di Sydney, a Brisbane, quando la band ha presentato il brano Trastevere, dal nuovo album, e a sorpresa il batterista Ethan Torchio ha preso una chitarra acustica e ha accompagnato il chitarrista Thomas Raggi). E poi, lontano dal palco, lei era a condividere momenti a due con Damiano David.

Prima delle foto, dei video e dei rumors entrambi risultavano single o “qualcosa del genere” - visto che il cantante dei Måneskin da quando si è conclusa mesi fa la lunga storia con la fidanzata Giorgia Soleri non ha più dato conferme né smentite ufficiali sulle altre relazioni. Della popstar americana, che in passato si è dichiarata bisessuale e poi queer, si sa che è stata legata dal 2013 al 2016 al coprotagonista di Liv e Maddie Ryan McCartan (storia finita, stando alla popstar, per l’eccessiva pressione di «dover apparire sempre perfetti»). Poi c’è stato Thomas Doherty, attore e cantante scozzese incontrato sul set del film Disney Channel Descendants 2 e conosciuto anche per la serie sequel di Gossip Girl.

