DAMIANO DEI MANESKIN CONTINUA A LIMONARE PER DISCOTECHE (VIDEO) – IL CANTANTE È STATO AVVISTATO CON UN STAR AMERICANA, DOVE CAMERON, 27ENNE ATTRICE, CANTANTE E MODELLA (BISESSUALE) – QUEST’ESTATE DAMIANO ERA STATO PIZZICATO MENTRE SI SLINGUAZZAVA LA MODELLA MARTINA TAGLIENTI. LUI ERA ANCORA FIDANZATO CON GIORGIA SOLERI, E QUEL VIDEO FU "FATALE" PER LA LORO RELAZIONE...

Estratto dell’articolo di Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

damiano dei maneskin limona in discoteca 3

Nuovo flirt per Damiano? Il cantante dei Måneskin è stato pizzicato mentre bacia una, a qualche mese da quel limone causa della rottura con l'ex (Soleri). Questa volta però la lei in questione non è una sconosciuta, bensì una star americana, anche se c'è chi insinua sia solo un'altra trovata per nascondere dell'altro...

Come tutti sappiamo, il cantante dei Måneskin, Damiano David, fino a tre mesi fa stava con una signorina “Nessuno” (poetessa-influencer) che non riuscendo a diventare famosa per le poesie lo è diventata per le disgrazie. Nella fattispecie, parliamo di Giorgia Soleri che faceva parlare per le sue cartelle cliniche un giorno sì e l'altro pure. Riepilogando, una storia “immaginaria” o aperta, come dicono loro, con tanti che si sono chiesti (noi per primi) chi dei due avesse più vantaggi dalla trovata.

dove cameron 3

Finché lui prevedibilmente viene pizzicato mentre limona un'altra (e prima del comunicato ufficiale: «Abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno», vabbè), in una qualche discoteca a Formentera. Lei si chiama Martina Taglienti, che poi è una vecchia conoscenza della band, nonché amica della bassista Victoria De Angelis.

Nulla di compromettente, sia chiaro, ma c'è chi ha immaginato subito un'altra love story, mentre Damiano prometteva denunce per quel girato: «So chi l’ha pubblicato, gli ho scritto che lo denuncio. La sfera privata deve restare tale». Come no.

Altro giro, altra corsa, a qualche mese di distanza il fatto del giorno è un altro limone, e anche stavolta c'è di mezzo una video-testimonianza. La “lei” in questione però non è una sconosciuta, bensì una star americana da quasi 50 milioni di follower. Si tratterebbe infatti di Dove Cameron, 27enne attrice cantante e modella nota per i suoi ruoli in Disney Channel (e che sarebbe bisessuale).

damiano dei maneskin limona in discoteca 1

I due sono stati beccati più volte mentre si scambiavano tenere effusioni, specie da quando la band è volata di nuovo in America per la tournée. Quindi in uno degli after party, è stato girato questo video destinato alla viralità, e anche se nelle immagini non è proprio chiaro il bacio, in rete tutti ne parlano. Che sia scoppiata la passione, o è solo un altro flirt a timer preimpostato?

Stiamo dicendo che il rocker si diverte e basta? Di sicuro fa assai ridere l'idea che si ha di una rockstar “dannata” come di uno casa e concerti (e limonate). Più che vizio duro a morire, possiamo definirla una vecchia tradizione. Ma forse non tutti sanno della stagione libertina del rock, in cui arte e sesso (e pure altro) si intrecciavano in un'unica dimensione.

C'è però il capitolo malelingue. Una voce che si rincorre (soprattutto tra i fan), ossia di storielle montate ad arte per nascondere il vero orientamento sessuale del cantante. Le insinuazioni sono chiare: “È gay e ha un partner... e dato le circostanze è costretto a mentire...”. Che poi ci sarebbe qualche problema (nel 2023!) se anche fosse vero?

dove cameron 2 damiano dei maneskin limona in discoteca 2 dove cameron 4 dove cameron 1 dove cameron 6 dove cameron 5