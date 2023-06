DAMILANO RESTA IN RAI: L’EX DIRETTORE DELL’ESPRESSO HA UN ALTRO ANNO DI CONTRATTO, CHE VERRÀ RISPETTATO – “IL CAVALLO E LA TORRE” RIMARRÀ IN PALINSESTO, NONOSTANTE LE RIVELAZIONI DELLA “VERITÀ”, CHE HANNO SMONTATO LO “SCOOP” DEL SETTIMANALE SUI FONDI RUSSI ALLA LEGA – LE CONFERME DI SCIARELLI E BERLINGUER, MAGGIONI AL POSTO DI ANNUNZIATA, IL PROGRAMMA D’INCHIESTA DI SALVO SOTTILE E “REPORT” ALLA DOMENICA: TUTTE LE IPOTESI…

Ha ancora un anno di contratto, che verrà rispettato. Dunque Marco Damilano anche per la prossima stagione resterà nel palinsesto di Raitre con Il cavallo e la Torre . Nonostante le accuse da parte della Lega di aver orchestrato lo scandalo dei fondi russi al Carroccio per mettere in difficoltà Matteo Salvini, quando Damilano era alla guida dell’ Espresso. Il neo direttore dell’Approfondimento di viale Mazzini, Paolo Corsini, gli avrebbe rinnovato la fiducia.

Aperto il casting per la sostituzione di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più la domenica pomeriggio. Forte la candidatura di Monica Maggioni, ex direttore del Tg1 , che andrebbe ad occupare l’ambito slot di Raitre. Dove potrebbe rientrare Serena Bortone, che lascerà Oggi è un altro giorno su Raiuno.

Confermati Chi l’ha visto con Federica Sciarelli e Cartabianca con Bianca Berlinguer, mentre Report di Sigfrido Ranucci dovrebbe spostarsi dal lunedì alla domenica sera, al posto che fu di Fabio Fazio, emigrato a Discovery con Luciana Littizzetto.

Nel gioco di incastri, nella casella a quel punto vuota potrebbe collocarsi un programma di inchiesta di Salvo Sottile. In uscita dalla tv pubblica sarebbe pure Massino Gramellini, orientato verso La7. A Francesco Giorgino, ex volto del Tg1 , verrebbe assegnato un programma di approfondimento nella seconda serata di Raiuno.

[…] A Tale e quale show ci sarà Carlo Conti, che incassa la fiducia dell’ad Roberto Sergio. Antonella Clerici ri-condurrà The Voice senior . Domenica In riparte con Mara Venier, Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Nunzia Di Girolamo farà Estate in diretta, poi un altro show.

