Alberto Dandolo per “Oggi”

GIULIA DE LELLIS IN AMORE CON IL RAMPOLLO CARLO BERETTA

Milano si mormora che la bella Giulia De Lellis sia sempre più vicina a Carlo Beretta rampollo di una delle più famose dinastie italiane nonché ex fidanzato di Dayane Mello. Pare inoltre che la nota influencer abbia anche appena affittato casa in uno dei complessi immobiliari più belli di Milano, lo stesso in cui hanno investito anche Wanda Nara e consorte. Tra Giulia e Carlo solo un fuoco di paglia o è vero amore?Ah, saperlo...

JUSTINE MATTERA E IL MISTERO GF VIP

Nei mesi scorsi Justine Mattera ha sostenuto con successo il provino per entrare come concorrente nella casa del Grande fratello vip. Ad ora però nel reality Mediaset della showgirl ancora nessuna traccia. La bella americana entrerà in gioco nelle prossime puntate o la sua partecipazione allo show è definitivamente sfumata? E in quest'ultimo caso, se si, perché?

MANILA NAZZARO SOGNA UNA FIGLIA FEMMINA

E' un momento assai felice per Manila Nazzaro sia sul versante professionale che privato. Dopo la fortunata partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island la vulcanica conduttrice ha infatti ritrovato piena armonia con il suo compagno Lorenzo Amoroso con il quale ha da poco acquistato una grande casa nel centro di Roma in prospettiva di una convivenza. Il vero sogno di Manila e' pero' un altro: dare al suo fidanzato una figlia femmina. Riuscira' a realizzarlo?

GILLES ROCCA E LUCREZIA LANDO, SCOPPIA LA PASSIONE.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando formano una delle coppie più talentuose e affiatate di Ballando con le stelle, il fortunato e longevo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Si sussurra che tra i due artisti sia scoppiata una rovente passione. Solo voci di corridoio? Ah,saperlo...

LIGABUE COMPRA CASA ALL'ELBA

Luciano Ligabue in questi ultimi giorni è assai impegnato a promuovere il suo primo libro dal titolo È andata così e dedicato al suo percorso artistico. Si sussurra che sia anche in trattative per l'acquisto di una grande villa in quel dell'Elba. Il noto cantautore ha quindi scelto la splendida isola toscana per trarre ispirazioni future per i suoi testi? Ah, saperlo...

UN AMORE SEGRETO PER ROBERTA MORISE

Da qualche settimana gira voce che Roberta Morise abbia un flirt con un volto noto della televisione. Secondo i soliti ben informati si tratterebbe di un comico molto amato nonché padrone di casa di un famoso e longevo programma tv. La passione tra i due pare sia assai travolgente ma destinata a consumarsi nella clandestinità. Perché? Ah, saperlo...

LORELLA CUCCARINI SOGNA UNO SHOW IN MEDIASET

Lorella Cuccarini, come è noto, in questa stagione televisiva non è stata confermata alla conduzione di Vita in Diretta e il suo nome non compare in alcun programma dei palinsesti Rai. A Cologno Monzese si mormora che la brava Lorella sia pronta a smuovere mari e monti per rientrare in Mediaset con uno show tutto suo. Ce la farà?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO FANNO SCINTILLE

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle serpeggia un pettegolezzo: l' intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è assai più labile di quanto appaia pubblicamente. Si sussurra infatti che la bella conduttrice piemontese soffra molto il fatto di non poter esprimere appieno le sue doti da ballerina a causa delle limitazioni fisiche del suo insegnante ( Todaro è reduce da un intervento chirurgico ndr). La coppia riuscirà a ritrovare l'armonia dei primi tempi?

IN RAI TUTTI PAZZI PER LA CORVAGLIA

Maddalena Corvaglia da qualche settimana imperversa come opinionista a Vita in diretta, il fortunato rotocalco pomeridiano di Raiuno condotto da Alberto Matano. Si mormora che a Via Teulada siano pazzi di lei e che la dirigenza Rai la stia tenendo sott'occhio da un po' di tempo. Novità all'orizzonte? Cosa bolle davvero in pentola? Ah, saperlo...

CAROLINE DONZELLA IN POLE PER L' ISOLA DEI FAMOSI

Come anticipato da Oggi per la modella e socialite Caroline Donzella ben presto si apriranno le porte di un programma Mediaset. A Cologno Monzese infatti si sussurra che la statuaria Caroline, situazione sanitaria permettendo, possa essere tra le protagoniste della prossima edizione de L' isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Ce la farà? Intanto lei ha i piedi ben saldati al suolo e ha iniziato a studiare dizione e recitazione.

Indovinelli

Lui è l'ex di una celebre showgirl e lei una transessuale famosa in tutto il mondo. I due sono stati avvistati soli soletti in un noto ristorante milanese. Cosa bolle in pentola?

Il conduttore e attore assai amato ha un flirt con un volto noto della tv. Peccato sia sposatissimo da anni. Chi è?

Chi è quella prezzemolina tv che qualche notte fa ha raggiunto nella suite di un lussuoso hotel milanese un noto e ricchissimo imprenditore della moda?

La nota conduttrice ha proposto ai vertici Mediaset un programma in seconda serata. Riuscirà a convincerli?

Chi è quel bravissimo e giovane attore che molto presto interpreterà in una nuova serie tv il ruolo di una famosa star delle pellicole a luci rosse?

Si sussurra che il noto conduttore e attore sia in crisi con la sua dolce metà. C'e' forse lo zampino di un terzo incomodo ? Ah, saperlo...

