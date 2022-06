Alberto Dandolo per Oggi

Cesare Cremonini Martina Maggiore

Gigliola Cinquetti ha incantato ed emozionato il pubblico con la sua esibizione durante l'ultima edizione dell'Eurovision song contest. Forse non tutti sanno che la cantante di origini venete è corteggiatissima dagli autori del Grande fratello vip che stanno facendo fuoco e fiamme per convincerla ad entrare a settembre nella casa più spiata d'Italia. Riusciranno nell'ardua impresa? Ad ora Gigliola non ha ancora sciolto le sue riserve.

A Bologna non si parla d'altro ma pubblicamente la discrezione regna sovrana. La città difende infatti la privacy di uno dei suoi artisti più amati: Cesare Cremonini. Forse non tutti sanno che il famoso cantante sta vivendo un momento complesso nel rapporto con la sua fidanzata venticinquenne Martina Maggiore a cui è legato da 4 anni. I due avrebbero irrimediabilmente detto la parola fine al loro legame. I fan di Cesare sperano invece che si tratti solo di una maretta passeggera.

Cesare Cremonini Martina Maggiore

Paola Ferrari è senza dubbio una delle giornaliste sportive italiane più amate e popolari di sempre. Forse non tutti sanno che la vulcanica Paola è di fronte ad un bivio: accettare o meno l'offerta di condurre un programma nella domenica pomeriggio di Rai 2 che andrebbe in diretta concorrenza con la corazzata di Domenica In capitanata da Mara Venier sulla rete ammiraglia. Una scelta combattuta che a breve verrà resa nota.

La brava Ilaria D'Amico tornerà in tv con un talk in prima serata su Rai 2. Anche se non serviva la giornalista sportiva rappresentata dal potente agente Beppe Caschetto ha in questa "operazione" avuto un supporter d'eccezione. Di chi si tratta? Dell'amico fraterno Massimiliano Allegri, assai stimato da un influente dirigente Rai che considera preziosi i suoi consigli e le sue indicazioni.

Cesare Cremonini Martina Maggiore

La vita e la carriera del famoso imprenditore hanno ispirato un ducufilm in 4 episodi che andrà in onda su una nota piattaforma. Di chi stiamo parlando?

ilaria d amico

massimiliano allegri

EDWARD LUTTWAK ILARIA D AMICO paola ferrari GIGLIOLA CINQUETTI gigliola cinquetti e toto cutugno 4 gigliola cinquetti ilaria d amico