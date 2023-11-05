DANDOLO ARCHEO-VIDEO FLASH! "A CHI LA DIAMO OGGI? A RENZO ARBORE" - LO STREPITOSO DOPPIO SENSO DI MYRTA MERLINO DURANTE UNA PUNTATA DI "CARAMELLA 3", IL PROGRAMMA PER BAMBINI CHE LADY TARDELLI CONDUCEVA NEL 1992 IN RAI - GIA' 30 ANNI FA LA "MAGA" MERLINO CASCAVA NEL TRASH... - VIDEO
DANDOLO ARCHEO-VIDEO FLASH! "A CHI LA DIAMO OGGI? A RENZO ARBORE" - LO STREPITOSO DOPPIO SENSO DI MYRTA MERLINO DURANTE UNA PUNTATA DI "CARAMELLA 3", IL PROGRAMMA PER BAMBINI CHE LADY TARDELLI CONDUCEVA NEL 1992 SU RAI3