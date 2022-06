DOPO L'EUROVISION, L'UCRAINA SI PREPARA PER LA PASSERELLA A MISS UNIVERSO - KIEV HA SCELTO VIKTORIA APANASENKO, 28 ANNI, MODELLA, E UNA STORIA PERFETTA PER REGALARLE L'INCORONAZIONE A MISS MONDO - HA SFILATO PER MARCHI INTERNAZIONALI, MA QUANDO E' SCOPPIATA LA GUERRA NON SOLO E' RIMASTA NEL PAESE, MA SI E' OFFERTA VOLONTARIA E SI E' MESSA A...