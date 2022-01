Alberto Dandolo per Dagospia

corona moric

"Vagina" Moric afferma a Dagospia che lei con Furbizio Corona non ha mai avuto rapporti erotici a tre. Infatti a Milano ancora si ricordano alcune notti di tanti anni fa assai porcine dell'ex re dei paparazzi vissute in numero dispari in cui la Moric non era certo tra le partecipanti. I protagonisti? Furbizio, un suo (ormai ex) amico e una "scio-girl" ai tempi emergente. Chi mai saranno?

Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? In pochi ne parlano e in meno ne scrivono. I soliti pettegoli sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?

serena autieri

E se dici Hunziker inevitabilmente dici Serena Autieri. Eh si! Perché le due sono amiche del cuore e praticamente inseparabili. Si mormora che la Serena nazionale non abbia preso bene la sua mancata ospitata da parte di Amadeus al Pestival di Sanremo. Solo tendenziosi pettegolezzi?

Chi è quella politica di sinistra che ama trombare con il suo aitante fidanzato facendolo ispirare alle posizioni usate dal mitologico Rocco Siffredi nel suo ultimo capolavoro hard girato con la impeccabile Malena la pugliese?

Dopo la scelta di tal Drusilla Foer tra le protagoniste a Sanremo il mondo trans si è ribellato. Perché non scegliere un vero simbolo della diversità anziché conformarsi alla borghese rappresentazione di essa? In molti speravano nella scelta da parte di Amadeus della mitologica Lilith Primavera, icona di Ozpetek, ma prima ancora simbolo della libertà e dalla ribellione a ogni forma di omologazione.

michelle hunziker

Perché la bombastica Francesca Cipriani nella ultima puntata del Gf vip non ha posato in qualità di ospite parlante in quanto ex concorrente il suo culone sulle poltroncine in ecopelle dello studio di Cinecittà? Ah, non saperlo...

Chi è quella showgirl un po' attempata che quando fa sesso col dirigente di turno sussurra: " mettimelo tutto senza fare rumore"? A chi non vuol far origliare i suoi carnali sussulti?

Una delle ex "fidanzate" di tal Baru', attuale concorrente del Gf vip, pare abbia sminuito a Milano in un locale pubblico e dinanzi a molti testimoni quella che, come cantava De André, è tra le sue "virtù la più indecente" . Questione di efficacia o di dimensioni? Ah, non saperlo...

Chi è quel politico di destra, pare un sottosegretario, che si fa arrivare da Tripoli un viagra di contrabbando di colore rosso e assai più efficace di quello blu ufficialmente in commercio?

katia ricciarelli baru' davide silvestri 1

"Il tuo gingillo sembra che ride". È questa la iconica frase pronunciata da una attempata conduttrice alla vista delle favorevoli proporzioni della "terza gamba" del suo giovane e squattrinato amante. Di chi stiamo parlando?

francesca cipriani katia ricciarelli baru' davide silvestri 2 francesca cipriani alberto dandolo drusilla foer lilith primavera