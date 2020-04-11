vera gemma 8 vera gemma 5 vera gemma 4 VERA E GIULIANO GEMMA vera gemma 1 vera gemma tette rifatte vera gemma 3 vera gemma a roma vera gemma prima di rifarsi le tette vera gemma tette rifatte ASIA ARGENTO E VERA GEMMA vera gemma 5
DANDOLO FLASH! - UNA ''VERA'' MARILYN: VERA GEMMA MOSTRA LA SUA ''PRIMAVERA'' A MEDICI, INFERMIERI E OPERATORI SANITARI. COME LA MONROE IN COREA DAVANTI A 100MILA SOLDATI, LA CONCORRENTE DI ''PECHINO EXPRESS'' SI SPOGLIA, UNA MISSIONE UMANITARIA PER RISOLLEVARE IL MORALE DEI SOLDATI IN GUERRA CONTRO IL CORONAVIRUS (FOTO PICCANTINE)-
vera gemma 8 vera gemma 5 vera gemma 4 VERA E GIULIANO GEMMA vera gemma 1 vera gemma tette rifatte vera gemma 3 vera gemma a roma vera gemma prima di rifarsi le tette vera gemma tette rifatte ASIA ARGENTO E VERA GEMMA vera gemma 5
MATTANE DA QUARANTENA - VIDEO: GIORGIA MELONI INTERPRETATA DA MASSIMO WERTMULLER, STEFANO DISEGNI NEI PANNI DELLA ''ZIA'' (SEMBRA PIÙ UN TRANS ATTEMPATO), E ANTONELLO FASSARI NEI PANNI DI SE STESSO (UN DELUSO DI SINISTRA CHE PERÒ ANCORA CI CREDEREBBE). LA COMPAGNIA DEGLI ATROCI
CONTE HA PAURA DI RICEVERE IL BENSERVITO? - QUALCOSA NON VA NEL GOVERNO, SE L'ALTRA NOTTE DOPO L'EUROGRUPPO DA PALAZZO CHIGI HANNO PRESO A CHIAMARE I RESPONSABILI: COME SE IL PROBLEMA FOSSE LA TENUTA DELLA MAGGIORANZA E NON LA TENUTA DEL PAESE. C'ENTRANO ANCHE LE NOMINE NELLE GRANDI AZIENDE SE IERI SERA, PER LA PRIMA VOLTA, CONTE HA LASCIATO TRASPARIRE IL PROPRIO NERVOSISMO, INGAGGIANDO UNO SCONTRO CON L'OPPOSIZIONE
QUANDO L'ANAGRAMMA DI AMSTERDAM È STAMMERDA - FACILE FARE I RIGORISTI COI SOLDI SPORCHI: I TRUCCHI GRAZIE AI QUALI L'OLANDA È DIVENTATO IL SOGNO DI OGNI EVASORE - ATTRATTI DALLA CERTEZZA DI NON PAGARE TASSE, I CAPITALI PROVENIENTI DAI PARADISI FISCALI VENGONO DEVIATI IN OLANDA PRIMA DI RIAPPRODARE IN ALTRI PARADISI FISCALI - I PAESI BASSI SOTTRAGGONO ALMENO 10 MILIARDI $ DI IMPOSTE ALL'ANNO AGLI ALTRI PAESI UE - IN UN SOLO PALAZZO AD AMSTERDAM HANNO SEDE 2.499 SOCIETÀ
LA ROMA, IL BOCA, LA NAZIONALE DEL 2006, GUARDIOLA, POZZECCO E QUEL TRAVESTIMENTO PER IL DERBY, DE ROSSI SCATENATO A ‘#CASASKYSPORT’: “LA ROMA? NON HO SCELTO IO DI LASCIARLA. E UN GIORNO VOGLIO ALLENARLA" -“SARAH FELBERBAUM? MI HA MIGLIORATO MOLTO. NON SOLO L’UMORE MA LO STILE DI VITA” – “IL TRUCCO PER IL DERBY? ERA UN MIO DESIDERIO QUELLO DI ANDARE ALL’OLIMPICO SENZA ESSERE PRESO IN BRACCIO COME ORONZO CANÀ…” – VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
CANI DA GUARDIA (CONTRO IL VIRUS) - AVERE UN CANE AIUTA CONTRO IL COVID-19? LO IPOTIZZA UNO STUDIO ITALIANO, CHE HA CONFRONTATO I CORONAVIRUS CHE NORMALMENTE INFETTANO CANI, BOVINI E UMANI. QUESTI FUNGEREBBERO DA FONTE 'BENEFICA' DI PARTICELLE VIRALI IMMUNO-STIMOLANTI, IN GRADO DI OFFRIRE PROTEZIONE CONTRO IL SARS COV-2 CIRCOLANTE, ATTENUANDONE I SINTOMI