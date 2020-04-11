DANDOLO FLASH! - UNA ''VERA'' MARILYN: VERA GEMMA MOSTRA LA SUA ''PRIMAVERA'' A MEDICI, INFERMIERI E OPERATORI SANITARI. COME LA MONROE IN COREA DAVANTI A 100MILA SOLDATI, LA CONCORRENTE DI ''PECHINO EXPRESS'' SI SPOGLIA, UNA MISSIONE UMANITARIA PER RISOLLEVARE IL MORALE DEI SOLDATI IN GUERRA CONTRO IL CORONAVIRUS (FOTO PICCANTINE)

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