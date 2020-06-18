DANDOLO FLASH! - ALFONSINA HA MESSO GLI OCCHI SU BALOTELLI JR! QUEL GRAN FUSTO DI ENOCK BARWUAH, FRATELLINO DI SUPER MARIO, ENTRERÀ INFATTI (SALVO IMPREVISTI) NELLA CASA DEL ''GF VIP''. IN POLE UN ALTRO BRESCIANO DOC: L'"INFLUENZER" BONAZZO FRANCESCO RICCI (FONTE: ''OGGI'')

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MA ALLORA ‘STA SECONDA ONDATA ARRIVERÀ DAVVERO? – IL VIROLOGO MASSIMO GALLI: “CREDO SIANO POSSIBILI DUE SCENARI: UNA SECONDA ONDATA A BREVE TERMINE A GENESI LOCALE E UN RITORNO DELL'EPIDEMIA IN STILE SIMIL-INFLUENZALE IN AUTUNNO-INVERNO. LA PRIMA IPOTESI MI SEMBRA ABBASTANZA IMPROBABILE. NEL SECONDO CASO SI VERIFICHEREBBE UN ADATTAMENTO GRADUALE DEL MICRORGANISMO ALL'UOMO” – “IL PROBLEMA È CHE SIAMO INDIETRO SU TEST E TRACCIAMENTO” – E SUL VACCINO ANTINFLUENZALE…