DANDOLO FLASH! ANGELA MELILLO FOR PRESIDENT – L’EX SCIO’-GIRL NEOSINISTRATA SI CANDIDA A ROMA CON GUALTIERI. IL PROGETTO PER L’URBE? AIUTARE LE DONNE DI KABUL A FARE SPORT - “I TALEBANI HANNO EMESSO UN DECRETO CHE IMPEDISCE ALLE DONNE DI PRATICARE SPORT PERCHÉ RISCHIA DI SCOPRIRE IL LORO CORPO. VOGLIAMO ORGANIZZARE UNA PROTESTA? VOGLIAMO ELEVARE IL NOSTRO SDEGNO? MA COS’È QUESTO ASSORDANTE SILENZIO?” (LEVATEJE ER VINO. ANZI, LA ROMANELLA…)

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