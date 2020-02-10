DANDOLO FLASH! - AVVERTITE ACHILLE "ELISABETH" LAURO CHE I SUOI LOOOK SONO FRESCHI COME UNO YOUGURT SCADUTO! TUTTO NACQUE 30 ANNI FA DALLA MITOLOGICA MALGY. EMULATA POI DA LADY GERMANOTTA (SUA NIPOTE NDR) E PERSINO DA AZIZ IL BULGARO

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i look di achille lauro vs quelli gia indossati da lady gaga i look di achille lauro vs quelli gia indossati da lady gaga CRISTIANO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO CRISTIANO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO aziz la popstar bulgara che si ispira a malgioglio aziz la popstar bulgara che si ispira a malgioglio MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO

 

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CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA

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