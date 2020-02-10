i look di achille lauro vs quelli gia indossati da lady gaga CRISTIANO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO aziz la popstar bulgara che si ispira a malgioglio MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO
DANDOLO FLASH! - AVVERTITE ACHILLE "ELISABETH" LAURO CHE I SUOI LOOOK SONO FRESCHI COME UNO YOUGURT SCADUTO! TUTTO NACQUE 30 ANNI FA DALLA MITOLOGICA MALGY. EMULATA POI DA LADY GERMANOTTA (SUA NIPOTE NDR) E PERSINO DA AZIZ IL BULGARO-
i look di achille lauro vs quelli gia indossati da lady gaga CRISTIANO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO aziz la popstar bulgara che si ispira a malgioglio MALGIOGLIO E ACHILLE LAURO
“CARLO FANTASTICO, CARLO MAGNIFICO” – DOPO L’ESONERO A NAPOLI, ANCELOTTI HA PORTATO L’EVERTON DALLA ZONA SALVEZZA A QUELLA CHAMPIONS: 8 PARTITE E 5 VITTORIE. LE PROSSIME GARE DIRANNO SE L'EVERTON POTRÀ RAGGIUNGERE L'EUROPA: ARSENAL, UNITED, CHELSEA E SOPRATTUTTO LIVERPOOL - VIDEO CON IL CORO DEI TIFOSI DELL’EVERTON
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA
(ME)MENTO TUMORI - GABANELLI: ''PERCHÉ NON STUDIAMO COSA PROVOCA IL CANCRO? NON SAPPIAMO QUASI NULLA DEI 140MILA COMPOSTI CHIMICI ATTUALMENTE IN CIRCOLAZIONE CHE SAREBBERO CANCEROGENI. IN ITALIA QUELLA RICERCA RICEVE 21 MILIONI DI EURO, MENTRE SI SPENDONO 5,6 MILIARDI IN CHEMIOTERAPIE. FORSE PERCHÉ DOVREMMO RICONSIDERARE INTERE INDUSTRIE E C'È CHI PREFERISCE NON PREVENIRE MA SOLO CURARE?''