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DANDOLO FLASH! AVVERTITE BEPPE SALA CHE IL RESPONSABILE DELLA PAGINA “MILANO SEGRETA” ANGELO MAZZONE (CANDIDATO ALL’AMBROGINO D’ORO COME ANTICIPATO DA AUTOREVOLI QUOTIDIANI MENEGHINI) È TALMENTE EUFORICO PER IL SUO PRESTIGIOSO POSSIBILE PREMIO, IL PIÙ IMPORTANTE ALL'OMBRA DELLA MADONNINA, CHE SUI SUOI SOCIAL NON FA ALTRO CHE MOSTRARE LE SUE PIÙ NOBILI VIRTÙ. GUARDARE PER CREDERE…-
FLASH! - LUNGO INCONTRO A MILANO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI DISCOVERY (CANALE 9), ALESSANDRO ARAIMO, ED ELEONORA “TINNY” ANDREATTA, GIA' A CAPO DELLA FICTION RAI, ED ORA VICE PRESIDENTE (SCONTENTA) PER I CONTENUTI ITALIANI IN NETFLIX. STA SUCCEDENDO QUALCOSA? LO SBARCO DI FAZIO SUL NOVE HA AVUTO UN EFFETTO DIROMPENTE: NON ERA MAI ACCADUTO CHE IL CANALE DI WARNER BROS-DISCOVERY TALLONASSE STABILMENTE RETE 4 E FOSSE DAVANTI A RAI2 - IL DUOPOLIO TV È FINITO?
DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...
FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...
DUE POLLI E UN PROSCIUTTO – IL CRUDELE SCHERZO TELEFONICO DI ALBERTO SORDI A ELEONORA ROSSI DRAGO - LUI LE TELEFONO' ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE, LA SVEGLIA… “SCUSI SIGNORA, SONO MORTIFICATISSIMO”, “MA CHI È LEI?”. “SONO IL SEGRETARIO DEL PREMIO NOCE D’ARGENTO. ABBIAMO UN’EMERGENZA. LEI SA CHE DOMANI AVREMMO MANDATO UNA MACCHINA PER LA CERIMONIA, NO? BEH, NON POSSIAMO PIÙ. LEI NON FA UNA PIEGA E DICE CHE CI PENSA LEI A VENIRE, SI ORGANIZZA...”
DAGOREPORT - È INIZIATA LA BATTAGLIA PER L’ACRI - PER ANNI E ANNI CHI HA TIRATO I FILI DELL’ORGANISMO CHE RAGGRUPPA LE FONDAZIONI BANCARIE E LE CASSE DI RISPARMIO SONO STATI DUE DEMOCRISTIANI, DIOSCURI DELLA FINANZA BIANCA: GIOVANNI BAZOLI E GIUSEPPE GUZZETTI. IL LORO CANDIDATO È GIOVANNI AZZONE. ORA SCENDE IN PISTA ANCHE PALENZONA, MA CONTRO GUZZETTI E SENZA PIÙ IL SUPPORTO DI INTESA, LA VIA È SBARRATA - MENTRE IL SUO AMATO PROFUMO, GUZZETTI VUOLE PIAZZARLO ALLA PRESIDENZA DELLA CDP. OUTSIDER: GAETANO MICCICHÈ…