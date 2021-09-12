DANDOLO FLASH! A BARRA DRITTA. LA PUDICA FRANCESCA BARRA A CHI RACCONTERA’ IN ESCLUSIVA TELEVISIVA DELLA SUA NUOVA GRAVIDANZA? ALLA VITA IN DIRETTA DI ALBERTO MATANO MARTEDI’ LA FRANCESCONA NAZIONALE SI PALESERA’ SENZA FILTRI E SENZA CENSURE. ACCANTO A LEI LA BRAVA FRANCESCA FAGNANI E L’ECLETTICA NANCY BRILLI DI RITORNO A VENEZIA DOVE E’ STATA RIMBALZATA…

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VOLANO STRACCI TRA LE ACCADEMICHE MOSETTI E DE LELLIS. AIDA YESPICA E DAYANE MELLO, QUANTI VIAGGI IN TURCHIA! DANDOLATE PER "OGGI" - IL KEN UMANO CONTRO FRANCESCA CIPRIANI, STEFANIA NOBILE E WANNA MARCHI TORNANO IN TV: IL NO DI LOREDANA LECCISO IN CARRISI AL GFVIP - DRUSILLA GUCCI "IN-CIOFALATA" IN UNA FAKE STORY? LA DELUSIONE DELLA MAYA, IL SOGNO DELLA ROSSI, L'ASCESA DI AUTIERI E TIMPERI... -  UNA NOTA CONDUTTRICE E' AGITATA, TEME DI PERDERE IL SUO LAVORO. AVRA' PERSO IL SUO GANCIO IN PARLAMENTO?

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