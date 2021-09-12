francesca barra francesca barra claudio santamaria francesca barra ritratta da claudio santamaria claudio santamaria alberto matano alberto matano caso denise pipitone alberto matano alberto matano santamaria barra 19
DANDOLO FLASH! A BARRA DRITTA. LA PUDICA FRANCESCA BARRA A CHI RACCONTERA’ IN ESCLUSIVA TELEVISIVA DELLA SUA NUOVA GRAVIDANZA? ALLA VITA IN DIRETTA DI ALBERTO MATANO MARTEDI’ LA FRANCESCONA NAZIONALE SI PALESERA’ SENZA FILTRI E SENZA CENSURE. ACCANTO A LEI LA BRAVA FRANCESCA FAGNANI E L’ECLETTICA NANCY BRILLI DI RITORNO A VENEZIA DOVE E’ STATA RIMBALZATA…-
francesca barra francesca barra claudio santamaria francesca barra ritratta da claudio santamaria claudio santamaria alberto matano alberto matano caso denise pipitone alberto matano alberto matano santamaria barra 19
VOLANO STRACCI TRA LE ACCADEMICHE MOSETTI E DE LELLIS. AIDA YESPICA E DAYANE MELLO, QUANTI VIAGGI IN TURCHIA! DANDOLATE PER "OGGI" - IL KEN UMANO CONTRO FRANCESCA CIPRIANI, STEFANIA NOBILE E WANNA MARCHI TORNANO IN TV: IL NO DI LOREDANA LECCISO IN CARRISI AL GFVIP - DRUSILLA GUCCI "IN-CIOFALATA" IN UNA FAKE STORY? LA DELUSIONE DELLA MAYA, IL SOGNO DELLA ROSSI, L'ASCESA DI AUTIERI E TIMPERI... - UNA NOTA CONDUTTRICE E' AGITATA, TEME DI PERDERE IL SUO LAVORO. AVRA' PERSO IL SUO GANCIO IN PARLAMENTO?
“CON SALVINI C’È INTESA SUI TEMI PIÙ SCOTTANTI” - IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO PAROLIN OFFRE AL LEADER LEGHISTA UN ASSIST POLITICO STRAORDINARIO DOPO IL COLLOQUIO FRA SALVINI E L’ARCIVESCOVO GALLAGHER - I PUNTI DI INTESA RIGUARDANO I DOSSIER AFGHANISTAN, IL NO AL DDL ZAN, IL FUTURO DELL'EUROPA E LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI – LA REAZIONE DEL CAPITONE
GENERALI DIETRO LA COLLINA: IL PATTO TRA CALTAGIRONE E DEL VECCHIO PER CAMBIARE I VERTICI DEL LEONE. UNA SFIDA APERTA A MEDIOBANCA CHE SOSTIENE LA CONFERMA DELL'ATTUALE CEO DI GENERALI DONNET. PICCOLO PROBLEMA. CALTA E DEL VECCHIO SONO IN MINORANZA NEL CDA DI GENERALI - LE MOSSE DI NAGEL (MEDIOBANCA)...
QUOTA 100: CRONACA DI UN FLOP – OLTRE 300MILA DOMANDE PER LA PENSIONE ANTICIPATA. IL MINISTRO FRANCO HA CONFERMATO CHE A FINE ANNO L'ANTICIPO PENSIONISTICO (USCITA A 62 ANNI CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI) VARATO NEL 2019 DAL GOVERNO CONTE1 “VERRÀ LASCIATO SCADERE”. UN DATO DI FATTO CHE QUOTA 100, CHE STA ALLA LEGA COME IL REDDITO DI CITTADINANZA STA AI 5 STELLE, NON ABBIA PRODOTTO I RISULTATI ATTESI.
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.522 CASI E 62 DECESSI, CON 286.028 TAMPONI (5.440 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80,2 MILIONI, CON PIÙ DI 39,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (73,12% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “LE INFEZIONI STANNO COINVOLGENDO DI MENO I GIOVANI. L'ETA' MEDIA E' DI...”