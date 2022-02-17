BRIATORE PIZZA 9 briatore pizza alberto dandolo BRIATORE PIZZA 2 briatore crazy pizza 19
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DANDOLO FLASH - BRIATORE, PORTACI DUE CAPRICCIOSE! - DOPO AVER LANCIATO IL SUO "CRAZY PIZZA" A ROMA, IL "BULLONAIRE" INAUGURA UN LOCALE "GEMELLO" A MILANO - ALL'ANNUNCIO DELL'APERTURA DELLA PIZZERIA IN VIA VENETO, S'ERANO ACCESE LE IRONIE SULLA NUOVA "DOLCE VITA" BY BRIATORE: AL GUSTO DI MOZZARELLA E POMODORO - MA ALLA FACCIA DEGLI ADDETTI AI LIVORI, LE PRENOTAZIONI AL SUO LOCALE SONO SOLD OUT FINO AL 30 MARZO - LE SCINTILLE CON I SUOI CONCORRENTI, DA GINO SORBILLO A STEFANO CALLEGARI DI "TRAPIZZINO"-
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CHRISTINE, "PREMIER" DAME - MACRON STA PENSANDO DI PROPORRE LA LAGARDE COME PREMIER, SU CONSIGLIO DI SARKOZY (CHE VUOLE SILURARE LA CANDIDATA DEL SUO PARTITO, VALERIE PECRESSE) - DEL RESTO MACRON HA ORMAI SVOLTATO A DESTRA, PER PARARE I COLPI DI LE PEN E ZEMMOUR - LA PRESIDENTE DELLA BCE NON VEDE L’ORA DI TRASLOCARE DA FRANCOFORTE, DOVE GODE DI POCA STIMA, E SAREBBE PERFETTA ANCHE PER LE RIFORME CHE IL PAESE NON PUÒ PIÙ RIMANDARE (COME QUELLA DELLE PENSIONI)
FATTA LA LEGGE, ARRIVA LA LOBBY A FRIGNARE - I BALNEARI, DOPO ANNI DI CONCESSIONI A PREZZI RIDICOLI, PER SALVARE I LORO INTERESSI STREPITANO E LANCIANO L’ALLARME SULL’ARRIVO DEGLI STRANIERI CATTIVI CHE POTREBBERO PAPPARSI STABILIMENTI, PORTI E RISTORANTI FRONTE MARE - A FARE GOLA SONO SOPRATTUTTO LA RIVIERA ROMAGNOLA, DELLA TOSCANA E DELLA LIGURIA. LA DATA DA CERCHIARE IN ROSSO È IL 31 DICEMBRE 2023, QUANDO FINIRÀ L’ULTIMA PROROGA…
“HO PERSO SEI CHILI. SONO VENUTI A PRENDERMI IN 4 VESTITI DA ASTRONAUTI E MI HANNO PORTATO VIA CON L’AMBULANZA”. MALAGO’ RACCONTA L’ESPERIENZA CON IL COVID IN CINA. “HO VISSUTO 7 GIORNI SENZA AVERE CONTATTI CON NESSUNO. URLAVO QUANDO VINCEVAMO LE MEDAGLIE, ANCHE QUELLO CHE STAVA ACCANTO A ME URLAVA MA NON SAPEVO CHI FOSSE” – “BRIGNONE-GOGGIA? MI AUGURO CHE NON CI SIANO ALTRE PUNTATE” (AUGURIO DISATTESO DALL'ENNESIMA SPARATA DELLA MAMMA DELLA BRIGNONE) - IL CASO FONTANA? QUELLO CHE ARIANNA HA FATTO È MONUMENTALE, IL RESTO PASSA IN SECONDO PIANO…”
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
IL PAESE DEI FORCHETTONI - QUATTRO ITALIANI SU DIECI CREDONO DI ESSERE IN FORMA, QUANDO INVECE NON LO SONO, CON CONSEGUENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE: “SE LE PERSONE OBESE SI CONSIDERANO IN SOVRAPPESO O DI PESO NORMALE NON INTRAPRENDERANNO UN TRATTAMENTO CONTRO L'OBESITÀ, E POTREBBERO ANCHE NON ACCETTARE LA DIAGNOSI FATTA DAL MEDICO” – “LA DISPERCEZIONE CORPOREA HA UN'ORIGINE PROFONDA…”