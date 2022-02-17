DANDOLO FLASH - BRIATORE, PORTACI DUE CAPRICCIOSE! - DOPO AVER LANCIATO IL SUO "CRAZY PIZZA" A ROMA, IL "BULLONAIRE" INAUGURA UN LOCALE "GEMELLO" A MILANO - ALL'ANNUNCIO DELL'APERTURA DELLA PIZZERIA IN VIA VENETO, S'ERANO ACCESE LE IRONIE SULLA NUOVA "DOLCE VITA" BY BRIATORE: AL GUSTO DI MOZZARELLA E POMODORO - MA ALLA FACCIA DEGLI ADDETTI AI LIVORI, LE PRENOTAZIONI AL SUO LOCALE SONO SOLD OUT FINO AL 30 MARZO - LE SCINTILLE CON I SUOI CONCORRENTI, DA GINO SORBILLO A STEFANO CALLEGARI DI "TRAPIZZINO"

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“HO PERSO SEI CHILI. SONO VENUTI A PRENDERMI IN 4 VESTITI DA ASTRONAUTI E MI HANNO PORTATO VIA CON L’AMBULANZA”. MALAGO’ RACCONTA L’ESPERIENZA CON IL COVID IN CINA. “HO VISSUTO 7 GIORNI SENZA AVERE CONTATTI CON NESSUNO. URLAVO QUANDO VINCEVAMO LE MEDAGLIE, ANCHE QUELLO CHE STAVA ACCANTO A ME URLAVA MA NON SAPEVO CHI FOSSE” – “BRIGNONE-GOGGIA? MI AUGURO CHE NON CI SIANO ALTRE PUNTATE” (AUGURIO DISATTESO DALL'ENNESIMA SPARATA DELLA MAMMA DELLA BRIGNONE) - IL CASO FONTANA? QUELLO CHE ARIANNA HA FATTO È MONUMENTALE, IL RESTO PASSA IN SECONDO PIANO…”

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