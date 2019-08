CALCIO IN INFERMERIA! LA STAGIONE E' APPENA INIZIATA E SONO GIA’ TUTTI ROTTI - IL BARCELLONA PERDE MESSI PER UN MESE (SALTA LE PRIME DUE PARTITE DI CHAMPIONS) - NON C’E’ PACE NEANCHE PER ZIDANE AL REAL MADRID: DOPO HAZARD E JAMES, SI FA MALE ANCHE ISCO – E ALLA JUVE SI REGISTRA UN NUOVO STOP PER RAMSEY: HA LA LOMBALGIA…