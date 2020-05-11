DANDOLO FLASH! CHI È QUEL DIRIGENTE DI PUBLITALIA CHE CON LA SCUSA DI PROPORRE LAVORI ASSILLA LA BOMBASTICA EX GIEFFINA VIP INVITANDOLA SULLA SUA FIAMMANTE FUORISERIE E DEFINENDOSI UOMO ALFA?-
DANDOLO FLASH! CHI È QUEL DIRIGENTE DI PUBLITALIA CHE CON LA SCUSA DI PROPORRE LAVORI ASSILLA LA BOMBASTICA EX GIEFFINA VIP INVITANDOLA SULLA SUA FIAMMANTE FUORISERIE E DEFINENDOSI UOMO ALFA?-
POSTA! - E’ POSSIBILE SCARICARE SUL MES LE SPESE PER IL RISCATTO DI SILVIA ROMANO? - MI PERMETTO UN SUGGERIMENTO A QUESTE GIOVANI CHE VANNO A FARE DEL VOLONTARIATO ALL'ESTERO; ANCHE DA NOI CI SONO MILIONI DI POVERI, INDIGENTI CHE VIVONO IN BARACCOPOLI INDEGNE. ANCHE LORO AVREBBERO BISOGNO DI VOI - CON LE NOSTRE "VISPE-TERESE" NOI CI COPRIAMO DI RIDICOLO E L'ISLAM CONTINUA A FARE BUONI AFFARI…
L’INDUSTRIA ITALIANA AMMAZZATA DAL VIRUS – I DATI “SENZA PRECEDENTI” DELL’ISTAT SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE: A MARZO L’INDICE È DIMINUITO DEL 28,4% RISPETTO A FEBBRAIO – TUTTI I SETTORI SONO IN ROSSO, IN ALCUNI LA CADUTA SUPERA AMPIAMENTE IL 50%. QUELLI CHE VANNO MENO PEGGIO SONO ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
SAI CHE PALLE UN DIVERTIMENTO COSI' – DISNEYLAND RIAPRE A SHANGAI E SPERIMENTA NUOVE MISURE NELL’ERA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS: CAPIENZA DEL PARCO LIMITATA AL 30%, BIGLIETTI ACQUISTABILI SOLO ONLINE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – I VISITATORI SONO TENUTI A INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE DI DUE METRI SIA SULLE GIOSTRE CHE NEI RISTORANTI – E ADDIO INTERAZIONE CON…