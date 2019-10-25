DANDOLO FLASH! - FERMI TUTTI: LA MITOLOGICA PAMELA PRATI, FU CALTAGIRONE, SARA' OSPITE DA SORA MARA NELLA PROSSIMA PUNTATA DI ''DOMENICA IN''. PAMELONA RIVELA: "TORNO A CASA, DA MIA SORELLA MARA. TORNO DOVE QUESTA STORIA È INIZIATA. E SARA' QUI CHE TRA POCHE ORE FINIRÀ PER SEMPRE!" - DOPODOMANI IN DIRETTA LA SHOWGIRL SCODELLERA' UNA ECLATANTE CONFESSIONE CHE POTREBBE METTERE UN PUNTO ALLA TELENOVELA DELL'ANNO. COSA DIRÀ PER LA PRIMA VOLTA? E PERCHÉ TANTA RISERVATEZZA SUI TEMI DELL'INTERVISTA? FOTO ESCLUSIVA-